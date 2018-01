Tange Wer nun Vater, Schwiegervater oder Schwiegersohn ist oder wer Großmutter ist oder gar Freundin – Verwandtschaftsverhältnisse können in der Tat sehr verzwickt sein. Trien Puck (Carola Thiede) jedenfalls steigt durch „disse verdreihte Verwandtschop“ nicht mehr durch. „Een Schenie as ik dat bün, find sick ock in de verdreihteste Verwandtschop trech“ bringt Grootknecht Jochen Brusbart (Torsten Taute) zur Verwunderung aller schwungvoll Licht in die Verhältnisse.

Karten und Helfer Das Stück „Verdreihte Verwandtschaft“ wird noch 14-mal aufgeführt, und zwar am 26., 27. und 30. Januar sowie 2., 3., 6., 9., 10, 13., 16. und 17. Februar. Jeweils um 20 Uhr hebt sich der Vorhang im Tanger Dörps­hus. Ferner gibt es noch drei Nachmittagsvorstellungen (jeweils ab 14.30 Uhr) mit Kaffee und Kuchen in der Pause, und zwar am 28. Januar sowie am 4. und 11. Februar. Eintrittskarten sind bei Christa Staffa (Telefon 0 44 99/ 4 72) erhältlich. Helfer vor und hinter der Bühne sind: Gretchen Hasselder (Topuster), Cornelia Lüken (Haare und Anmolen) sowie für das Bühnenbild das altbewährte Team.

In die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts entführte das Tanger Speelköppel am vergangenen Wochenende das bestens gelaunte Premierenpublikum im Tanger Dörpshus. Mit Leidenschaft, trockenem Humor, hervorragend gesetzter Gestik und jede Menge Talent agierten die Laienschauspieler auf der Bühne. Die zahlreichen Zuschauer kamen von Anfang bis Ende kaum aus dem Lachen heraus und spendeten immer wieder viel Szenenbeifall. Ein hervorragendes Lob also für die turbulente Komödie mit all ihren Verwicklungen, bei der natürlich auch die Liebe nicht zu kurz.

Zum Inhalt: Jungbauer Jörn Steen (Julian Wemmje) mag gerne ausgehen und feiern. An der Landwirtschaft hat er kein großes Interesse. Da sein älterer Bruder im Krieg gefallen ist, musste er den Hof übernehmen. Er verliebt sich in Friedel (Meta Freese), die aus der Stadt kommt. Schon bald wird große Verlobung gefeiert.

Die Mitarbeiter auf dem Hof – Grootknecht Jochen Bruusbart (Torsten Taute), Grootdeern Trien Puck (Carola Thiede) und Lütt Deern Friedel (Meta Freese) – arbeiten schon lange auf dem Hof und haben nun Sorge, dass die Existenz des Hofes auf dem Spiel steht. Zehn Jahre nach Kriegsende spielt auch die Familienzusammenführung über das DRK eine große Rolle in dem plattdeutschen Dreiakter – Familienmitglieder werden gesucht.

Weitere Akteure sind übrigens Harm Klausen, Nachbar und Jungbauer (Ralf Hasselder), Zeitungsfrau Lies Schnackfatt (Renate van Rüschen) und Grundstücksmakler Adalbert Specht (Enno Hasselder).

Mit „Verdreihte Verwandtschaft“ blickt das Tanger Speelköppel auf 30 Jahre Theater-Aufführung seit der Gründung zurück. Die Truppe begeistert Jahr für Jahr Tausende von Besuchern mit ihren Darbietungen. Aus Anlass des runden Geburtstages waren auch ehemalige Spielerinnen und Spieler zur Premiere eingeladen.