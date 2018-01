Torsholt „,Opa, erzähl mal‘ – so hieß ein leeres Buch, das ich Weihnachten 2011 geschenkt bekam“, erinnert sich Gerhard Bruns und fügt lachend hinzu: „Es war mir viel zu schade, um darin Eintragungen zu machen.“ Die Idee, Erinnerungen aus seinem Leben aufzuschreiben, ließ ihn aber nicht mehr los – er nahm das Projekt in Angriff.

Nach etwa 18 Monaten war das gedruckte Heft in DINA-4-Format mit 50 Seiten – angereichert mit vielen Fotos – fertig, Lebendige Erinnerungen aus vergangenen Zeiten und für Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte ein wertvoller Lesestoff.

Am kommenden Montag feiert Gerhard Bruns, genannt Gerd, seinen 90. Geburtstag. Am 29. Januar 1928 kam er in Torsholt auf die Welt, als Letztgeborener von drei Jungs.

Karriere als Fernmelder

Als 14-Jähriger nahm er das Studium in der Lehrerbildungsanstalt (LBA) Vechta auf. Wegen der Kriegszeit war diese Ausbildung ohne Abitur möglich. Nach Kriegsende wurde die LBA aufgegeben. So führte ihn sein Weg später zum damaligen Telegrafenbauamt (heute Fernmeldeamt), wo er 1952 als Hilfsarbeiter startete, sich stetig weiterbildete und 1985 Technischer Fernmeldebetriebsinspektor war. Drei Jahre später ging er in Pension.

1953 heiratete der Jubilar Anni Behrens, sie zogen zu seinen Eltern nach Torsholt. Zwei Kinder – Gerda und Günter – wurden geboren. Seine Frau starb 2005.

Engagement in vielen Vereinen

Das aktive Vereinsleben zum Wohle der Dorfgemeinschaft hat für Gerd Bruns stets eine große Rolle gespielt. „Es war mir ein Anliegen, für das Dorf zu wirken.“ Im Klootschießer- und Boßelerverein Torsholt ist er seit 70 Jahren Mitglied, ebenso bei der Freiwilligen Feuerwehr Torsholt, die eine große Leidenschaft von ihm ist. Er war zwölf Jahre Ortsbrandmeister und hat mitgewirkt beim Instandsetzen der historischen Handdruckspritze. Sämtliche Arbeiten daran hat er in einem Bildband festgehalten.

Über 65 Jahre sang er im Männergesangverein mit, und auch im Ortsbürgerverein Torsholt hat er viele Dinge mit angeschoben. So bei der Erstellung der Dorfchronik, als es darum ging, auf alten Unterlagen die Sütterlin-Schrift zu entziffern. Langweilig ist es dem Jubilar nie geworden. Gerne verbringt er auch viel Zeit mit seiner Lebensgefährtin Irene.