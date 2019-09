Torsholt KBV Torsholt lädt für Samstag, 14. September, und Sonntag, 15. September, zum KBV-Fest auf das Gelände des Dorfgemeinschaftshauses Torsholt ein. Das Fest beginnt am Sonnabend um 14 Uhr, dann werden an die Kinder Luftballons verteilt und die Boßelolympiade für die Jungen und Mädchen beginnt. Darüber hinaus haben sich 25 Straßengemeinschaften aus Torsholt zum Straßengemeinschaftswerfen angemeldet. Zu den eingeteilten Zeiten treffen sich die Mannschaften an der Ecke Rostruper Straße/Ohrweger Straße zum Boßeln, um dann anschließend zum Dorfplatz zu gehen. Kurzfristig können noch Anmeldungen entgegen genommen werden. Um 21 Uhr beginnt dann die Zeltparty auf dem Dorfplatz, für Musik sorgt DJ Daniel. Hier findet am Anfang die Königsproklamation statt.

Am Sonntag treffen sich alle Torsholter dann zum traditionellen Königsumzug mit der Kutsche und der „Drumba“ aus Augustfehn. Start des Umzuges ist um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus. Zwischendurch gibt es eine Pause auf dem Hof von Carstens an der Ecke Ostermoorstraße/Osterkamp. Im Anschluss ist für 14 Uhr ein Frühschoppen geplant, bevor das KBV-Fest wieder endet.