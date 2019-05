Dafür kennt und liebt man sie. Wenn die Rocking Arrows aufspielen, wird getanzt. Geboten werden die Hits der 60er, angefangen bei Chuck Berry, Buddy Holly, den Beatles und den Rolling Stones, bis hin zu Westernhagen, Status Quo und AC/DC. Auch ZZ Top, Tina Turner, Melissa Etheridge, und die Neue Deutsche Welle zählen zum Repertoire. Aktuelle Hits hat die Band aber auch im Programm. In den letzten Jahren haben die Arrows gezeigt, wie man das Publikum in Stimmung bringt. Wer die gute alte Rockmusik liebt, wird auf seine Kosten kommen. Im guten rockigen Sound spielt die Band tanzbare Musik für jung und alt, stets mit Lust und Spaß von den Musikern vorgetragen.

Die Band hat sich vor einigen Jahren aus mehreren erfahrenen Musikern aus Oldenburg und dem Ammerland zusammengetan und inzwischen auf vielen Veranstaltungen für eine super Stimmung gesorgt. Dabei sind: Gesang: Ortwin Bulk, Bass und Gesang: Harald Bischof, Keyboard: Peter Filusch, Rhythmusgitarre: Otto Feldhus, Drums: Kalle Rose, Sologitarre: Gerd Ahrends, Geige und Saxophon: Sorin Ferat

Die zweite Band, „Rock ‘n’ Radio Lab“, ist eine Coverband, die sich der Darbietung von „Nr.1-Hits“ aus den deutschen Singlecharts verschrieben hat. Die 5-köpfige Band aus dem Ammerland befasst sich, wie der Bandname schon vermuten lässt, mit Rockmusik.

Jedoch bekommt der Zuhörer nur Nr.1-Hits aus den deutschen Charts von 1954 bis heute präsentiert. Dabei werden sämtliche Musikrichtungen unter die Lupe genommen und die Songs durch das klassische Rockband-Line-Up mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug verändert.

Mit „Rock ‘n’ Radio Lab“ ist also ein Labor gemeint, in dem Radiohits analysiert und durch eine Art „musikalische Reaktion“ in Rockmusik verwandelt werden. Die musikalischen Wurzeln der Band sind im Bereich Rock/Hardrock anzusiedeln.

Jedes Bandmitglied verfügt über eine langjährige Banderfahrung und hat bereits unzählige Live-Auftritte absolviert.

Anfang 2013 formierte sich die Band unter dem Namen „Rock ‘n’ Radio Lab“, um bekannten Hits jeglicher Generationen einen eigenen Stempel aufzudrücken und es einem breitgefächerten Publikum zu präsentieren. Seit Januar 2014 ist das Line-Up durch den Zugewinn der Sängerin Carola Beninga komplett. Weitere Mitglieder der Band: Christopher Kautsch, Stephan Klöpfel, Mark Meyer, Ralf Gerdes.