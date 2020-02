Vincent van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit

Er ist einer der berühmtesten Maler und Zeichner der Welt: Vincent van Gogh. Der Niederländer und sein Schaffen stehen im Mittelpunktes des Films, den der Bahnhofsverein am Freitag, 14. Februar, ab 20.30 Uhr im Güterschuppen an der Bahnhofstraße 1 zeigt. Wie so viele Künstler war er seiner Zeit voraus und wurde zu Lebzeiten gesellschaftlich ausgestoßen.Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten gibt es bei der Buchhandlung Lesezeichen an der Peterstraße 17, der Touristik Westerstede, Am Markt, oder online unter www.bahnhofsverein.de.BILD: