Wahnbek „Der Zoo ist fertig“, berichtet Peter Strop ganz stolz. Auch die Bahnhöfe haben Ortsbezeichnungen bekommen: „Ipwege/Loy“ heißt der eine, „Wahnbek Zoo“ der andere. Das Schild für den Hauptbahnhof Rastede ist gerade in Druck. Noch in Bau befindlich, aber schon deutlich ist zu erkennen, wie die neue digitale Anlage mit dem halbrunden Lokschuppen und dem vier Ständer Lokschuppen einmal aussehen wird.

Neubauten präsentiert

Was sich wie ein groß angelegtes Bauvorhaben anhört ist eine Beschreibung der Modelleisenbahnanlage in der Grundschule Wahnbek. Auch in der siebten Auflage der öffentlichen Ausstellung konnte Organisator Strop mit seinen Helfern wieder einiges an „Neubauten“ präsentieren und der Zuspruch der Besucher war enorm.

Michael Rabe ist aus Köln angereist. „Nicht allein wegen der Modelleisenbahn, aber auch deswegen“, bekennt er die Kombination zwischen dem Interesse an dem Hobby, dem besonders sein Neffe Felix Böttcher als Mitglied der AG nachgeht und dem Besuch bei den Eltern in Rastede. Felix und sein Onkel sind sich jedenfalls einig: „Das ist ein Super-Spaß“.

Drei Module der Schmalspurbahnanlage (H0e), ein Geschenk von Herbert Wulf aus Oldenburg, sind in der Mitte der großen Anlage aufgebaut. Im Nebenzimmer der großen Ausstellung hatten die Schüler der AG die Modelleisenbahn aufgebaut, die Peter Strop Ende der 1950er Jahre selbst „betrieben“ hat.

Grundstein gelegt

Sein Opa aus Cloppenburg meinte damals zu seinem Enkel, dass „der Kleine“ eine Eisenbahn braucht. „Damit war der Grundstein für mein Hobby gelegt“, berichtet Strop. Heute sitzen die Kinder auf dem Boden und steuern die HO-Loks und Waggons von Märklin über die Schienen. Viele Teile der Anlage hat Strop inzwischen dazu gekauft.

„Noch heute bekomme ich von Familie und Freunden Teile für die Modelleisenbahn zum Geburtstag geschenkt“, so Strop. Auch von seinem Sohn Fabian, der 2006 als Schüler Gründungsmitglied war und heute als eifriger Student zwar nicht mehr die große Begeisterung für die Modelleisenbahn aufbringen kann, aber gern noch alljährlich den Vater unterstützt.

31 Module umfasst die Anlage inzwischen, die damit eine Fläche von rund 60 Quadratmetern ausfüllt. Zu sehen sind Szenen aus Wahnbek und der Umgebung.

Insgesamt 22 Kinder aus den dritten und vierten Klassen machen zurzeit mit bei der Modellbahn-AG. Zudem sind neun ehemalige Schüler noch immer aktiv.

Unterstützung gesucht

Strop sucht händeringend Unterstützung bei der Arbeit mit den Schülern. „Ich suche erwachsene Menschen, die gern mit Kindern basteln. Er oder sie muss kein Eisenbahner sein“, so der Banker im Ruhestand.

Denn auch für das kommende Jahr gibt es große Pläne: Strop hofft, dass die Anlage, die die Modelleisenbahn AG von dem inzwischen verstorbenen Rasteder Peter Iven geschenkt bekam, bei der nächsten Ausstellung an das Netz der großen, analogen angeschlossenen Anlage, angebunden werden kann. Dann wird auch die große Industrieanlage fertig sein.