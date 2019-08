Westerloy Der Countdown läuft: Am Freitag, 30. August, startet das Heidefest des TuS Westerloy auf dem Parkplatz gegenüber der Sporthalle an der School-straat. Doch bevor die Erwachsenen am Zuge sind, dürfen erst einmal die Kinder feiern. Um 18.30 Uhr beginnt die Disco für Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 15 Jahren. Gleich im Anschluss – ab 21.30 Uhr – steht dann die 90er-Party auf dem Programm, zu der DJ Mola Adebisi und Max vom Deich Hits aus den 1990er Jahren auflegen werden. „Die beliebte Fotobox ist natürlich auch wieder dabei“, versprechen die Organisatoren.

Und Samstag, 31. August? Der verspricht bayrische Stimmung! Zum siebten Mal in Folge heißt es am Abend wieder „O’zapft is!“. Für den passenden Sound wollen zum einen die Stimmungs- und Showband „Mountain Crew“ und zum anderen DJ Olaf Rosendahl sorgen. Geboten werden Charts- und Discohits gemixt mit den größten Stimmungskrachern und Partyklassikern. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Oktoberfest wird mit dem Anstich des Bierfasses eröffnet – danach wird Freibier ausgeschenkt. Tickets gibt es noch an der Abendkasse, allerdings ohne den sogenannten Sitzplatzanspruch.

Am Sonntag, 1. September, treffen sich dann Groß und Klein zum Familienfest. Ab 13.30 Uhr gibt es zunächst gratis eine deftige Erbsensuppe. Gleichzeitig beginnt das Kinderfest mit einem umfangreichen Spieleangebot sowohl für drinnen als auch für draußen. Es gibt Eis und am Nachmittag wird die Hallensportgruppe des TuS Westerloy selbst gebackenen Kuchen und Kaffee sowie Tee servieren. Im Anschluss werden die Sportler-Ehrungen vorgenommen. Ausgezeichnet werden die Hallensportler sowie Fußballer des Jahres. Ebenso wird die Mannschaft des Jahres gekürt.

Örtliche Vereine haben am Familientag die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihren Verein vorzustellen. Gegen Ende der Veranstaltung um 16.30 Uhr findet zudem die Auslosung der großen Heidefest-Tombola statt. Unter anderem können ein Mähroboter und ein Smart-TV gewonnen werden.

Mehr Infos unter ww.heidefest.info