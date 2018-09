Westerloy Pünktlich um 13.30 Uhr am Sonntag waren im Festzelt Westerloy wieder die ersten Besucher auf den Beinen, schließlich begann der Familientag beim Heidefest mit kostenloser Erbsensuppe, und auch das eine oder andere Bier schmeckte zu diesem Zeitpunkt schon wieder.

Dabei wäre es durchaus nachvollziehbar gewesen, wenn die Dorfbewohner zu diesem Zeitpunkt noch in ihren Betten gelegen hätten – schließlich hatte das Dorf in der Nacht zuvor bis fünf Uhr morgens beim sechsten Oktoberfest gefeiert. Peter Piepho, Vorsitzender des TuS Westerloy, wirkte dennoch ausgeschlafen und kam aus dem Schwärmen über sein Dorf gar nicht heraus: „Das ein Dorf mit 450 Einwohnern so etwas auf die Beine stellt, ist schon ungewöhnlich.“

Begonnen hatte das Fest am Freitag mit der ersten „Hard Style Party“. „Das haben wir so zum ersten Mal gemacht und es war ein ganz neues Publikum im Zelt“, so Piepho. Das Konzept kam an: „Das Zelt war voll, die Musik war laut, sehr laut“, erzählt der Vereinschef weiter. „Im ganzen Dorf hat in dieser Nacht niemand geschlafen, glaube ich.“

Das Oktoberfest am folgenden Abend war für den Verein sowieso eine sichere Sache: 1500 Sitzplatzkarten waren im Vorverkauf weg und am Abend waren auch das Nebenzelt und der Platz schnell gefüllt. „Deutlich mehr als 2000 Leute“ seien am Samstagabend nach Westerloy gekommen, so Piepho. „Das Schöne ist: Um 19 Uhr ist das Zelt voll und sobald die Band anfängt zu spielen, werden aus den 1500 Sitzplätzen auf einen Schlag Stehplätze.“ Und die gute Laune, so Piepho, habe sich über alle Altersgruppen erstreckt. „Da standen 17-Jährige direkt neben 70-Jährigen auf den Bänken. Das war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt so“. Dabei sei das Publikum in Westerloy durchaus anspruchsvoll. „Die Leute wollen unterhalten werden“, sagt der Vorsitzende.

Das das Heidefest trotz starker Konkurrenz im Umland am Freitag und Samstag so gut laufe, verdanke es auch den vielen Ehrenamtlichen Helfern, die vom ersten bis zum letzten Tag anpackten. Und trotz der großen Menge an Gästen blieb das Fest friedlich. „Es gab nicht eine Schlägerei, unserer Sicherheitsdienst war völlig begeistert“, so Piepho.

Den bauchten die Veranstalter am Sonntag natürlich erst gar nicht mehr, denn da standen ja die Kinder und Familien im Hintergrund. Neben Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen gab es für die Kinder jede Menge Action mit dem Team des Spielefant und ab drei Uhr dann Vorführungen der jungen Sportler der gerade erst gestarteten Hip-Hop-Kids und der Showakrobatik-Gruppe. Auch die Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern des Jahres stand noch aus. Als Hallensportler wurde Günther Betten, als Hallensportlerin Gunda Sperlich ausgezeichnet. Mannschaft des Jahres wurde die Mannschaft Volleyball Mixed, bei den Fußballern wurden Oliver Büntjen, Deike Sperlich und die C1 Jugend ausgezeichnet.