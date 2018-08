Westerloy Wer zünftig feiern möchte, muss nicht bis nach Bayern fahren. Auch in Westerloy heißt es an diesem Samstag, 1. September, „O’zapft is“ beim sechsten Oktoberfest, das mittlerweile fester Bestandteil des Heidefest-Programms ist. Für die passende Stimmung sorgt die Showband „Guat drauf“. Die Musiker werden diesmal mitten im Festzelt platziert, das gegenüber der Sporthalle aufgebaut wird. In den Pausen und bis in die frühen Morgenstunden legt DJ Olaf Rosendahl Hits zum Tanzen auf. Auch die Fotobox steht wieder bereit.

Geänderte In der Schoolstraat und im Möhlenpadd gilt bis Sonntag, 2. September, 20 Uhr, eine Einbahnstraßenregelung. Die Zuwegung am Mühlenhof kann nicht befahren werden.

Die ersten Gäste werden um 19 Uhr eingelassen, um 20.30 Uhr beginnt die Gaudi mit dem traditionellen Anstich des Freibier-Fasses.

Wie es aus dem Organisatoren­team hieß, sei der Vorverkauf zwar geschlossen, es gebe aber noch Eintrittskarten an der Abendkasse – allerdings ohne Sitzplatzanspruch.

Das dreitägige Heidefest hat aber noch mehr zu bieten und beginnt bereits an diesem Freitag, 31. August. Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren sind zur Disco eingeladen. Diese startet um 18.30 Uhr und endet um 21.30 Uhr. Danach schließt die „Hardstyle-Party“ an, bei der auch Bullriding angeboten wird.

Das Programm am Sonntag, 2. September, ist dann ganz auf Familien ausgerichtet. Zur Stärkung wird ab 13.30 Uhr gratis eine deftige Erbsensuppe angeboten. Beim Kinderfest gibt es ein großes Spieleangebot, sowohl drinnen als auch draußen. Örtliche Vereine haben die Möglichkeit, sich vor Ort zu präsentieren. Zudem werden Eis und ein Kuchenbüffet, das die Hallensportgruppe des TuS Westerloy bestückt, angeboten.

Besondere Sportler stehen im Laufe des Nachmittags im Mittelpunkt. Hallensportler- und -sportlerin des Jahres werden geehrt, die Fußballerin und der Fußballer sowie die Mannschaft des Jahres. Mit der Auslosung der Heidefest-Tombola gegen 17 Uhr geht die Veranstaltung dann zu Ende.

Gekürt werden beim Heidefest übrigens auch wieder eine Heidekönigin und ein Heidebrummer. Allerdings entscheidet diesmal das Los. Die Kandidaten müssen nicht gegeneinander antreten.