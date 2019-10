Westerstede Was tun am Feiertag? In Westerstede gibt es am 3. Oktober gleich mehrere Möglichkeiten.

Wasserspektakel

Noch einmal ist Europas größte mobile Wassershow im Rhododendronpark Hobbie in Linswege-Petersfeld zu sehen. Nach dem großen Erfolg beim Auftakt gibt es jetzt eine Neuauflage.

Die Show startet diesen Mittwoch und Donnerstag jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Ein Ticket für Erwachsene kostet acht Euro, der Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren ist frei. Karten gibt es an der Abendkasse.

„Flames of Water“ ist ein Wasserspektakel auf drei Ebenen, das an der idyllischen Teichanlage stattfindet. „Der imposante Aufbau mit acht hohen Türmen ist insgesamt 50 bis 60 Meter breit und teilweise schwimmend auf Pontons im See platziert“, erklären die Veranstalter. 25 Minuten lang schießt aus rund 500 Düsen das Wasser in die Höhe. Dabei entstehen die verschiedensten Figuren, farbig angestrahlt und mit Musik untermalt.

Handwerkermarkt

Wer tagsüber noch einen Bummel unternehmen möchte, der kann am 3. Oktober den Handwerkermarkt in Westerloy nutzen. Rund um den Mühlenhof sind Pavillons aufgebaut. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr präsentieren 60 Hobbykünstler und -handwerker ihre liebevoll gefertigten Waren. Die Palette reicht von Handarbeiten über Deko-Artikel bis hin zu Floristik. Auch ein Büchertisch wird wieder aufgebaut sein. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Für Süßes und Deftiges sorgen die Backgruppe und weitere Anbieter drinnen und draußen. Der Eintritt ist frei.

Oktoberfest

Feiern wie die Bayern ist das Motto der Bude Moorburg auf dem Veranstaltungsgelände, Zum Heerenberg 8. Das zünftige Oktoberfest mit Musik, Tanz und geselligem Beisammensein beginnt am Donnerstag, 3. Oktober, um 10 Uhr.

Der Einlass kostet zehn Euro pro Person. Für Besucher über 60 Jahre ist der Eintritt frei. Das Oktoberfest endet gegen 19 Uhr.