Westerstede /Ammerland Es sind nur wenige Schritte, schon steht der Besucher quasi in der Vergangenheit – zumindest dann, wenn er ein Denkmal betritt. Gleich mehrfach ist das diesen Sonntag, 9. September, möglich, denn dann wird bundesweit der Tag des offenen Denkmals gefeiert, auch im Landkreis Ammerland.

In Apen beispielsweise steht die Eisenhütte zur Besichtigung bereit. Der denkmalgeschützte, jedoch zerfallene Eisenhüttenturm mit Kesselhaus von 1911 wurde innerhalb eines Jahres 2013/14 nach alten Fotos rückgebaut und restauriert. In Bad Zwischenahn dürfen Neugierige unter anderem einen Blick ins Ammerländer Bauernhaus werfen, und auch das Palais Rastede lockt die Besucher mit Programm. In Westerstede lohnt sich ein Besuch des Kolumbariums, das einst eine Friedhofskapelle aus dem Jahr 1875 war – 158 Urnenplätze stehen hier zur Verfügung. Doch auch alte Bauernhäuser wie der Hof Ohlroggen sind mit von der Partie (siehe Kasten).

Dabei wird bei allen Aktionen der Fokus aufs diesjährige Jahresmotto „Entdecken, was uns verbindet“ gelegt. In gleich mehrfacher Hinsicht trifft das auf die große Veranstaltung auf dem Jaspershof in Westerstede zu. Von 10 bis 17 Uhr darf dort nicht nur der Hof besichtigt, sondern auch mehr über die Nutzer des Areals erfahren werden.

Der Jaspershof ist seit 2004 im Besitz der Stadt Westerstede. Die Erblasserin, die ihr den Hof überließ, knüpfte das Erbe allerdings an Auflage. So sollte die kulturhistorische Hofanlage mit dem angrenzenden Bauerngarten erhalten bleiben und die Flächen ringsherum landschaftstypisch bewirtschaftet werden. Im Sinne der Erblasserin wurden zudem auf dem Areal Vereine und Institutionen untergebracht, „die sich an diesem Sonntag präsentieren werden“, weiß Verwaltungsmitarbeiterin Stephanie Buhr, die für die Besucher in Kooperation mit den Verbänden ein buntes Programm auf die Beine gestellt hat. „So können alle Westersteder einmal selbst sehen, was aus dem Jaspershof geworden ist“, freut sich auch Hilke Hinrichs, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters.

Das Stadtarchiv etwa bietet einen Bücherflohmarkt an, die Freilichttheater-Gemeinschaft verrät mehr über ihr neustes Stück „Die Geschichte der Braut von Fikensolt“ und der Küchengartenverein führt durch die Beete. Baukundliche und kulturhistorische Aspekte des Hofs erläutert Professor Dr. Uwe Meiners um 11.15 und 13.30 Uhr, das Thema Gewässerentwicklung steht um 14.30 Uhr auf dem Programm und „Die Ammerländer Landschaftspromenade – von Burg zu Burg“ erläutert Ulrich Recker um 12 Uhr. Eine Waldführung durch den Thalenbusch für Groß und Klein (15.30 Uhr) und die Eröffnung des Lehrbienenstands (14 Uhr) sowie Beetführungen und viel Musik runden das Programm ab. Darüber hinaus werden Stände und Mitmachaktionen aufgebaut und in der neu ausgebauten Scheune und im Stall Kunstwerke gezeigt.

Bundesweit öffnen mehr als 7500 historische Baudenkmäler, Parks oder archäologische Stätten ihre Türen.