Andachten mitten in der Stadt

Westerstede „Sich bewegen lassen“ heißt das Thema für die „Passionspunkte“, zu denen die Ev.-luth. Kirchengemeinde in den Wochen vor Ostern einlädt. An jedem Donnerstag um 19 Uhr geht es für eine halbe Stunde an einen sogenannten „wunden Punkt“ mitten in Westerstede. „An geschichtsträchtigen Orten unserer Stadt wenden wir uns vergangenen oder aktuellen Erfahrungen von Schmerz und Trauer zu und nehmen wahr, was die Menschen hier in Westerstede bewegt hat“, erläutert Pastorin Sabine Karwath.

Am Donnerstag, 5. März, geht es um die alte Landwirtschaftsschule, heutiger Altbau der Kreisvolkshochschule, Am Esch 10. Karwath führt durch die Andacht. Der „Passionspunkt“ wird musikalisch gestaltet von dem Ensemble DreyBartLang.

Weitere Treffpunkte sind in den kommenden Wochen das Gymnasium, die Orgel in der St.-Petri-Kirche, die ehemalige Turnhalle, die alte Brakenhoffschule und das alte Küsterhaus. „Kirche darf sich nicht verschließen, sondern muss nach draußen gehen und den Menschen mitten im Leben begegnen“, findet Kirchenälteste Meike Bruns, die die Passionspunkte mitverantwortet.