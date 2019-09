Westerstede Die Vorbereitungen für den Herbstmarkt vom 1. bis zum 4. November in Westerstede laufen auf Hochtouren. Damit der große Festumzug wieder eine farbenfrohe und unterhaltsame Pracht wird, hofft die Stadt auf viele Anmeldungen. Das Thema lautet in diesem Jahr „Wilder Westen“, so dass vor allem viele Indianer, Goldsucher, Viehzüchter, Sheriffs und Cowboys erwartet werden. Doch auch jede andere Idee ist willkommen. „Im Vordergrund stehen der Spaß bei der Vorbereitung und beim Umzug sowie natürlich das gemeinsame Feiern auf dem Herbstmarkt“, so die Herbstmarkt-Organisatoren.

Der Umzug ist für Samstag, 2. November, geplant. Los geht’s um 14.30 Uhr. Dann sollten alle Wagen und Laufgruppen bereit stehen, um gemeinsam durch die Stadt zu ziehen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten. Diese werden bis Freitag, 11. Oktober, unter Telefon 0 44 88/55 10 9 entgegengenommen. Eine Registrierung ist zudem online möglich