Westerstede /Bad Zwischenahn Für den guten Zweck wollen die rund 35 Musiker des Bad Zwischenahner Orchesters auftreten. Sie geben am Samstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in Westerstede. Unter der Leitung des Niederländers Willem Frieswijk wird das Orchester im Dannemann-Forum zu hören sein. Das Bad Zwischenahner Orchester verzichtet an diesem Abend auf ihr Honorar, so dass der Reinerlös dem Ammerland-Hospiz in Westerstede zugute kommt.

Musikalisch wird die ganze Bandbreite der modernen Blasmusik auf dem Programm stehen. So werden unter anderem ein großes Medley aus dem berühmten Musical „Das Phantom der Oper“, Auszüge aus der Filmmusik „Der Pate“ oder auch der Klassiker „Sailing“ von Rod Stewart präsentiert. Sowohl vor dem Konzert als auch in der Pause besteht die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Ammerland-Hospizes zu informieren sowie Getränke zu sich zu nehmen.

Eintrittskarten sind für 15 Euro € im Vorverkauf und für 18€ Euro an der Abendkasse zu haben. Schüler und Studenten erhalten Tickets für 8 Euro.

Eintrittskarten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Tourist-Information in Westerstede, Flauas in Bad Zwischenahn, Buchhandlung Rosel Renken in Rastede und Buchhandlung Haase in Edewecht.