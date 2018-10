Westerstede /Bad Zwischenahn Wer am Mittwoch, 3. Oktober, den „Tag der deutschen Einheit“ nicht auf der Couch verbringen, sondern lieber etwas erleben möchte, findet im Ammerland gleich mehrere Veranstaltungen. Zünftig geht’s ab 10 Uhr in der Bude Moorburg zu, wenn das Oktoberfest beginnt. Etliche Maß Bier und bayrische Spezialitäten können genossen, Besucher in Dirndl und Lederhosen bewundert werden. Als besonderer Gast ist ein Double des Schlagersängers Andreas Gabalier eingeladen. Treffpunkt ist das Veranstaltungsgelände im Gewerbegebiet an der B 75, Zum Heerenberg 8. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person. Wer älter als 60 Jahre ist, darf kostenfrei mitfeiern.

Keine Lust auf Bier, sondern eher Appetit auf Äpfel? Dann sollte der Park der Gärten in Bad Zwischenahn angesteuert werden. In der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr werden dort anlässlich des Apfeltags zahlreiche Stände aufgebaut.

Es gibt Informationen rund um die zahlreichen Sorten, Besucher dürfen das Obst zudem verkosten und natürlich auch kaufen – das gilt auch für ausgewählte Gehölze. Ausgewiesene Apfelexperten geben darüber hinaus ihr Know-how direkt weiter – sei es in Vorträgen oder an den verschiedenen Beratungsständen. Besonders gefragt sind dann wohl auch die Pomologen. Die Experten bestimmen mitgebrachte Äpfel gegen eine Gebühr (2 Euro je Sorte) – drei Exemplare pro Sorte werden dafür benötigt.

Einen Einblick in ihr Hobby geben am Mittwoch, 3. Oktober, die Aussteller beim Handwerkermarkt in Westerloy. An den Ständen, die rund um den Mühlenhof aufgebaut werden, sind Dekoratives und Praktisches im Angebot. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 17 Uhr. Erwartet werden Korbflechter, Messerschleifer, ein Krimi-Autor und viele weitere kreative Köpfe.

Die Bandbreite der ausgestellten Waren reicht von Schmuck über Gartenkeramik, Brandmalerei und Handarbeiten bis hin zu Floristik. Auch Holzspielzeug und allerlei für Hunde sind im Angebot. Darüber hinaus verkaufen die Aussteller Honig, Gewürze, Marmeladen und Wein sowie geräucherte Fische. Die Back-Gruppe bietet Stuten und Brote an. Neben Bratwurst, Kürbissuppe und Crêpes gibt es eine Kaffeetafel im Mühlenhof. Der Ortsbürgerverein Westerloy, das Mühlenhof-Team, die vielen freiwilligen Helfer und Weinhändler Michel hoffen auf zahlreiche Gäste.

Ein gemütlicher Herbstausflug verspricht auch der Dorfmarkt in Eggeloge zu werden, der von 13 bis 17 Uhr ausgerichtet wird. Bei der 11. Veranstaltung dieser Art werden schmucke Kränze und selbst eingekochte Marmelade verkauft, aber auch allerlei Gewächse für den heimischen Garten sowie Dekorationen. Gegen den Hunger zwischendurch werden viele selbst gebackene Kuchen angeboten. Organisiert wird die bunte Herbstveranstaltung für Jung und Alt vom Ortsbürgerverein Eggeloge.