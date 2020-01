Westerstede Lust auf ein Tässchen Tee? Dann könnte die Veranstaltung Ladies’ Circle Ammerland genau das richtige sein. Die Gruppe lädt für Sonntag, 1. März, von 15 bis 17 Uhr zur „Ammerländer Teestunde“ in den Jaspershof, Zum Stiftungspark 27, in Westerstede ein – für den guten Zweck.

Gemeinsam mit Interessierten möchten die Mitglieder bei Tee, selbst gemachten Leckereien und anregenden Gesprächen einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Darüber hinaus hat Autor Axel Berger sein Kommen zugesagt, um aus seinen Krimis „Der Feuerteufel“ und „Der Kopfschlächter“ – letzteres erscheint im März/April – vorzulesen. Die heimische Teehandlung Artful, die über 36 Jahre Erfahrung rund um den Tee mitbringt, konnte ebenfalls für die Veranstaltung gewonnen werden und wird die Besucher mit unterschiedlichen Tee-Sorten versorgen.

• Der Eintritt zum Ladies’ Circle kostet 25 Euro. Die Einnahmen werden vollständig wohltätigen Projekten im Ammerland zugute kommen. Karten sind ab sofort im Modehaus Henken in Westerstede , Peterstraße 4, im „Artful“-Teehandel, Peterstraße 18, in der Ammerländer Schinkendiele in Bad Zwischenahn, In der Horst 1, und im Fotostudio Scheiwe in Augustfehn, Hauptstraße 429 verfügbar. Darüber hinaus können Karten für die Veranstaltung online gekauft werden, und zwar unter