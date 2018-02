Westerstede Es ist vollbracht: Das Columbarium auf dem Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Westerstede an der Straße Am Esch ist fertiggestellt. 158 Urnenplätze befinden sich jetzt in der kleinen, liebevoll restaurierten alten Friedhofskapelle aus dem Jahr 1875. Sowohl in zwei Regalen rechts und links der Tür als auch in einem Quader in der Mitte des Hauptraumes sind Urnenplätze zu finden. Sind sie verkauft, werden sie mit Namensschildern samt Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen versehen.

Mit dem Schritt, ein Columbarium anzubieten, reagiert die Kirchengemeinde auf den Trend hin zum pflegeleichten Grab – und das schließt die Urnengräber mit ein. So möchte der Friedhof auch in Zukunft mithalten, nicht zuletzt mit Blick auf die Konkurrenz durch Friedwälder oder Seebestattungen.

Letzte Ruhestätten Auf den Friedhöfen der Kirchengemeinde dürfen alle Westersteder unabhängig ihrer Konfession beerdigt werden. Es handelt sich um einen sogenannten Monopolfriedhof. Die Kosten sind klar geregelt: Es gibt Wahlgräber mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren und optionaler Verlängerung (einmalig 894 Euro), Reihengräber mit Nutzungsdauer von 25 Jahren und ohne die Option Verlängerung (einmalig 632 Euro), Wahlgrab im Rasenfeld für einmalig 1381,50 Euro oder bspw. Reihengrab für Urnen im Gemeinschaftsfeld für 1406,50 Euro sowie die Columbariumsnischen.

Das Wort Columbarium stammt aus dem Lateinischen. Der Begriff bezeichnete ursprünglich einen Taubenschlag und tauchte als Name für Grabkammern erstmals etwa 50 vor Christus in römischen Quellen auf. Damit spielten die Menschen auf das Aussehen der Kammern an, in denen in mehreren Reihen übereinander Nischen eingerichtet waren, in denen Urnen standen.

Im Fall des Westersteder Columbariums sind diese Nischen sehr stilvoll in dunklem Braun gehalten und heben sich von der hell gestrichenen Wand gut ab. Die Kosten sind bereits fest kalkuliert: Eine Nische nach Wahl kostet 2059 Euro, eine Reihennische 1654,50 Euro. Sieben Urnennischen sind bislang verkauft, in fünf davon ruhen bereits Verstorbene.

Da die Urnen im Columbarium nicht wie Urnen im Boden verrotten, werden sie nach Ablauf der Ruhezeit – 25 oder 30 Jahre – durch eine Öffnung im Quader in den Kapellenboden versenkt. So bleiben die Verstorbenen am Ort der Trauer und den Angehörigen bleibt eine Anlaufstelle, auch wenn die Nische weiterverkauft wird. Und wenn die Nachfrage sehr groß ist? „Dann könnten wir erweitern“, sagt Gerriet Ohmstede, Vorsitzender des Friedhofausschusses. Doch daran werde derzeit noch nicht gedacht.

Das Columbarium ist während der Dienstzeiten der Friedhofsmitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für jeden zugänglich. Außerhalb dieser Zeiten haben nur die Angehörigen mit Hilfe eines Transponders bis 23 Uhr Zugang zu der kleinen Kapelle. Von 23 bis 8 Uhr ist Nachtruhe. Blumenvasen, Pflanzschalen und anderer Grabschmuck oder persönliche Andenken dürfen innerhalb des Columbariums aus Sicherheitsgründen nicht abgelegt werden, sondern nur vor der Kapelle. Offenes Feuer, also auch Grablichter und andere Kerzen, und das Aufstellen batteriebetriebener Laternen sind aus Brandschutzgründen untersagt.

Infos: Telefon 0 44 88/83 08 84.

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir