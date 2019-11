Westerstede /Buenos Aires Er verbrachte eine unbeschwerte Kindheit in Westerstede, spielte mit Freunden auf der Straße oder im Wald und wuchs mit seinen Cousins und Cousinen auf: Siegfried Strauss Polak, geboren am 10. Februar 1929. Heute lebt der 90-Jährige in Buenos Aires. Er hat die Verfolgung der Juden durch die Nazis überlebt und flüchtete rechtzeitig im August 1938 nach Südamerika. Sein Enkel Olec Mün spielte am Mittwochabend im Rathaus ein ergreifendes Testimonial des ehemaligen Westersteders vor – auch nach über 80 Jahren spanischer Sprachkultur spricht er lupenreines Deutsch. „Für meinen Großvater war die Zeit in Westerstede der Himmel auf Erden“, erzählt Mün. Wenn Strauss mit ihm über diese Zeit spreche, erkenne Mün immer den kleinen Jungen in dem alten Mann: „Noch immer kommen meinem Großvater die Tränen, wenn er an diese Zeit zurückdenkt.“

Mit sechs Jahren wurde Strauss in Westerstede eingeschult. Nur drei Monate durfte er die Schule besuchen, dann waren Juden unerwünscht: „An den Geschäften und Restaurants hingen Schilder: Juden unerwünscht oder Juden betreten auf eigene Gefahr“, erzählt Strauss. Er wurde bespuckt, ausgelacht und diffamiert – seine Kindheit nahm ein abruptes Ende. Die Familie zog nach Oldenburg, um eine Ausreise nach „Irgendwo“ hin vorzubereiten, denn zu jener Zeit nahmen nur wenige Länder Juden auf. „Wir hatten das Glück, dass wir am 14. September 1938 von Hamburg nach Uruguay übersetzen konnten“, so Strauss. Für den Jungen begann auf dem Kontinent ein neues Leben: „Wir hatten nichts!“ Die Reise führte die Familie nach Argentinien, er heiratete eine Wienerin, die auch vor den Nazis geflüchtet war, ein Sohn und eine Tochter folgten. Und schließlich kam Enkel Olec zur Welt.

„Ich bin sehr stolz auf meinen Enkel, dass er mit dieser wundervollen Musik nach Westerstede kommt“, so Strauss. Mün will mit seinem musikalischen Projekt eine Brücke schlagen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart: „Reconciliation“, Versöhnung lautet der Titel

Und nun sitzt Olec Mün im Rathaus, irgendwie leise, zurückhaltend und doch neugierig und offen: „Westerstede ist doch ganz anders als ich es mir vorgestellt habe.“ Während sein Großvater perfekt deutsch spricht und sein Vater auch, aber es nicht mehr sprechen will, spricht Mün englisch und spanisch, besitzt aber einen deutschen Pass. Hilke Hinrichs, stellvertretende Bürgermeisterin, hatte den 34-Jährigen zuvor an die verschiedenen Orte in Westerstede geführt, von denen sein Großvater bisher nur erzählt hat – unter anderem das Geburtshaus von Strauss an der Peterstraße. „Diese Orte live zu sehen, berührt mich besonders“, so der Argentinier. Er empfinde keinen Hass oder Wut, aber er wolle dazu beitragen, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. Sein Musikprojekt und der Gedenkgang morgen seien Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Seit gut einem Jahr lebt Mün mit seiner Frau in Barcelona und liebäugelt langfristig mit einem Leben in Deutschland. Antisemitische Anschläge und die politische Entwicklung hierzulande beunruhigen den Musiker zwar und lösen in ihm noch nie dagewesene Gefühle aus, so dass er sogar kurz sein Versöhnungsprojekt infrage gestellt hat, aber: „Schweigen ist keine Lösung.“ Und deshalb kommt er im Frühjahr wieder: Im Gepäck hat er dann seine musikalische „Versöhnung“, die er im Gymnasium Westerstede aufführen wird. Vier der acht Stücke sind seinen jüdischen Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits gewidmet.