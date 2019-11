Westerstede In diesen Tagen schreiben viele Kinder bunte Briefchen an den Weihnachtsmann – die Wunschliste ist oft lang und reicht vom einfachen Bilderbuch über ganze Playmobil-Krankenhäuser und Legoplattformen bis hin zum Smartphone oder Flachbildschirm.

Päckchen packen für Südpolen Am 21. November rollt der nächste Hilfstransport Richtung Szczyrk in Südpolen. Benötigt werden Stifte, Hefte, Schul- und Spielsachen, Süßigkeiten, Körperpflegeprodukte, Windeln, Plüschtiere (aber keine gebrauchten). Auch Fahrräder werden mitgenommen. Lebensmittel sollten haltbar sein. Ansprechpartner ist Christoph Reil, Telefon 04488/860300. Spenden gehen an Ev. Freikirchliche Gemeinde Westerstede, Verm. Polenhilfe, DE 94280632530011141400.

In einer völlig anderen Welt leben die Mädchen und Jungen, aber auch Erwachsenen in der südpolnischen Gemeinde Szczyrk. Armut ist dort kein Ausnahmefall. Lediglich in den Wintermonaten reisen wohlhabende Touristen an, um in dem Skigebiet in den Karpaten Wintersport zu betreiben und bringen Geld in die Region. Doch die Arbeitslosigkeit liegt bei 60 Prozent.

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue erschüttert, in welcher Armut die Menschen dort leben – mit unserem westlichen Lebensstandard hat das nicht viel zu tun“, sagt Christoph Reil. Und vor diesem Hintergrund organisiert Reil in Zusammenarbeit mit Hinrich Wildeboer und anderen Ehrenamtlichen jedes Jahr einen privaten Hilfstransport nach Szczyrk. Am Donnerstag, 21. November, starten die Männer wieder Richtung Polen – erstmals mit dabei: die 20-jährige Tochter von Reil: „Sie ist gewissermaßen mit den alljährlichen Hilfstransporten groß geworden. Nun möchte Mareike sich selbst ein Bild machen.“

Die Tage bis zur Abfahrt wollen die Organisatoren nutzen, um möglichst viele Päckchen zu packen – und dafür benötigen sie die Mithilfe der Ammerländer. Die weihnachtliche Wunschliste für Szczyrk ist lang: Spielzeug, Stifte, Blöcke, Hefte, Körperpflegeprodukte wie Zahnpasta, warme Kindersachen, Windeln, Süßigkeiten, Adventskalender und haltbare Lebensmittel. So bedankte sich der vor Ort lebende evangelisch-lutherische Pfarrer Jan Byrt im vergangenen Jahr für eine Ananas, die er im Gottesdienst unter den Besuchern verteilte. Byrt ist das Bindeglied zwischen Westerstede und Szczyrk. Er sorgt dafür, dass Pakete und Päckchen die richtigen Menschen vor Ort erreichen. Da Reil und seine Kollegen den Hilfstransport privat organisieren, benötigen sie zudem finanzielle Unterstützung, um weitere Hilfsgüter wie Windeln, Wolle oder Waschmittel zu kaufen. „Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, leuchtende Kinderaugen und zufriedene Menschen zu erleben“, so Reil.

Wer die Aktion unterstützen möchte – ob mit Sachspende oder Finanzspritze – meldet sich bei Christoph Reil unter Telefon 04488/860300.