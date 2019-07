Westerstede In einem schönen Garten entspannen, dabei kulinarische Köstlichkeiten genießen, über einen Handwerkermarkt schlendern und Wissenswertes rund um die Gesundheit erfahren: Das bietet die erste Westersteder Landpartie am kommenden Wochenende, 13. und 14. Juli. Im Garten von Klaus und Sigrid Ohliger, Am Vehstall 6, stellen 95 Aussteller zu den Themen Handwerk, Gesundheit und Kulinarik aus. Die Landpartie ist an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eröffnet wird sie offiziell am Samstag um 11 Uhr von Bürgermeister Klaus Groß.

Breites Angebot

Die Idee zur Landpartie kam dem Paar, als sie im Jahr 2015 den ersten Tag der Imkerei in ihrem Garten veranstalteten. „Das ist ja wie eine Landpartie“, sagten damals verschiedene Besucher und inspirierten so Ohligers.

Von Grußkarten über Schmuck bis zu Holzbrandmalerei: Zahlreiche Handwerker und Hobbykünstler wollen bei der Landpartie ihre Arbeiten ausstellen. Doch nicht nur das – viele Aussteller präsentieren ihr Handwerk direkt vor den Besuchern. Sie zeigen unter anderem Holzschnitzerei mit der Motorsäge, Ketten werden gebastelt und Vogelhäuser gebaut. „Es ist schön, dass die Aussteller ihr Handwerk auch zeigen“, erklärt die Veranstalterin.

Viele Leckereien

Für eine Stärkung sorgt der kulinarische Bereich im Garten. Ohligers legen dabei Wert auf Köstlichkeiten aus der Region. Somit wird unter anderem Kaffee von der Kaffeerösterei Ammerland, Fischbrötchen & Räucherfisch sowie Fleisch- und Wurstwaren von Bley geboten. Auch eine Outdoorköchin wird an diesem Wochenende vertreten sein. „Die bringt eine komplette Außenküche mit und macht Showcooking.“

Darüber hinaus kommen Heilpraktiker aus der Region sowie Gesundheits- und Wellnesstrainer. Sie informieren die Gästen zu Themen wie Honigentspannungsmassage, Lavendeltherapie, Wellness mit Bienenstockluft sowie Akupressur.

Leben der Bienen

Außerdem können die Besucher in das Leben der Bienen eintauchen. Stündlich öffnet ein Imker den Bienenschaukasten, um den Gästen die Welt eines Bienenvolkes zu zeigen. Dr. Thomas Gloger, Referent für Bienenstichtherapie und Apitherapie, sowie die Imker Klaus Ohliger und Dieter Krinke stehen beratend zur Seite.

Der Naturgarten der Imkerei „Bienenfreunde Ohliger“ lädt aber auch zum Verweilen ein. Besucher können den Waldgarten und die parkähnliche Gartenanlage erkunden. Ein etwa vier Meter hoher Landschaftsturm verschafft einen Ausblick über die Felder rund um den Garten. Und hier summt und brummt es: Denn auf den Felder sind verschiedene Wildblumen und die „Durchwachsene Silphie“ vertreten. Da die Pflanze von Juni bis September blüht, bietet sie eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten und gilt als Bienenweide.

Wiese als Parkplatz

Parkmöglichkeiten befinden sich auf einer großen Weide gegenüber des Grundstücks. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, von einem Shuttle vom Parkplatz zur Landpartie fahren lassen können.