Fotografie: Künstler eröffnet seine 21. Ausstellung

Westerstede „Die Fotografie ist für mich ein Abenteuer, weil ich vorher nicht weiß, wie das Bild wird“, erläutert Marinus van der Zee. Der Hobbyfotograf ist gebürtig aus den Niederlanden und lebt seit zehn Jahren in Bad Zwischenahn. Am vergangenen Wochenende wurde seine Ausstellung „Vier Elemente“ aus Feuer, Wasser, Luft und Erde im Hansa-Pflegezentrum eröffnet. Für den 84-Jährigen ist es bereits die 21. Ausstellung. „Ich lege großen Wert darauf, bei den Ausstellungen stets neue Bilder zu präsentieren“, so Marinus van der Zee, der erst als Rentner mit dem Hobby der Fotografie begonnen hat. Seine Motive finde er in der Natur seiner Umgebung. Damit die Tiefe des Bildes optimal herauskomme, bringe Marinus van der Zee seine Fotografien auf Leinen und Acryl. Rund 30 Bilder hat der Hobbyfotograf im Hansa-Pflegezentrum ausgestellt.

„Die Bilder sind eine bunte Vielfalt und kommen sehr gut an“, betonte Hausleiterin Sara Ebneter und freute sich, mit dieser Ausstellung die Serie fortsetzen zu können.

Alle Bilder sind noch bis zum 30. April im Hansa Pflegezentrum, An der Hössen 6, Westerstede, täglich von 8 bis 16.30 Uhr zu sehen.