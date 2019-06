Westerstede /Gambia Ein Konzert für den guten Zweck auf dem Westersteder Marktplatz? Das hat in der Freilichttheatersaison der Kreisstadt schon Tradition. Und so dürfen sich die Ammerländer wieder auf ein Konzert des Polizeiorchesters Niedersachsen freuen.

In den vergangenen Jahren gingen die beim Konzert gesammelten Spenden immer an ein Hilfsprojekt in der Region. In diesem Jahr ist das Geld allerdings für ein Projekt in Gambia geplant, genauer gesagt in der Stadt Kubuneh. Dort baut der Verein „Kuki Gambia“, initiiert von der Westerstederin Karin Klaproth, ein Ausbildungszentrum auf. Einer der Mitstreiter im Verein ist der Westersteder Polizist Hartmut Dreesmann. Er kümmert sich nicht nur mit darum, dass „Kuki Gambia“ mit seinem Vorhaben Erfolg hat, sondern hatte auch Kontakte zwischen der Polizei vor Ort und der Polizei in Westerstede geknüpft. Eine Verbindung, durch die im vergangenen Winter auch der Besuch von Landing Jarju ermöglicht wurde, ein Polizist aus Gambia, der in seinem Heimatland als Ausbilder in der Polizeiakademie arbeitet und sich für das Ausbildungszentrum und den Verein in Kubuneh engagiert.

In dem geplanten Ausbildungszentrum sollen Jugendliche die Chance erhalten, eine Art Lehre zu absolvieren, so etwa in der Näherei, einer Schweißerei oder der Fahrradwerkstatt. So soll den Jugendlichen nach dem Schulabschluss eine Perspektive geboten werden, später auf eigenen Beinen stehen zu können. Aktuell, so Dreesmann beim Pressetermin zum Konzert, ist auch geplant, eine kleine Autowerkstatt einzurichten. „Es gibt zwar noch nicht viele Fahrzeuge dort“, so Dreesmann, aber die Anzahl nehme im Ort und den Nachbarorten sicher nach und nach zu.

„Kuki Gambia ist für uns eine Herzensangelegenheit geworden“, sagt die Leiterin des Westersteder Polizeikommissariats, Andrea Lamping. Durch den engen Kontakt zu den Verantwortlichen sei sichergestellt, dass das Geld auch wirklich dort ankomme, wo es gebraucht werde – „und es kommt Kindern zugute“, so Andrea Lamping.

Die Organisation des Konzerts in Westerstede obliegt dem Polizeibeamten Hermann Nee in Kooperation mit Inga Benavidez von der Touristik Westerstede. Seit 2011 kümmern die beiden sich ums Gelingen des Konzerts. Dafür wird immer ein spielfreier Tag während der Aufführungszeit des Freilichttheaters ausgesucht. Denn das Konzert soll unter freiem Himmel stattfinden. Nur bei Regen wird die Darbietung in die Kirche verlegt. Los geht’s am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr. Veranstalter wie Musiker hoffen auf ein großes Publikum und viele Spenden. Der Eintritt ist frei.