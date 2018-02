Westerstede „Das Besondere an der Marinekameradschaft ist die Kameradschaft an sich“, sagt Vorsitzender Klaus Horst und stellt fest: „Bei uns ist es fast familiär.“

Kein Wunder, die regelmäßigen Treffen, das Engagement für eine gemeinsame Sache – die Mitglieder sind einander verbunden, teils seit Jahrzehnten. Rund 35 Kameraden zählt die Gemeinschaft heute. Kein Vergleich zu früher, das wird im Gespräch mit Klaus Horst und Ehrenvorsitzendem Gerhard Paulat schnell deutlich, doch die Mitglieder sind trotzdem gern dabei.

Neue Mitstreiter gesucht

Die Hoffnung auf neue Mitstreiter ist regelmäßiger Begleiter bei den Treffen. Vor allem der zugehörige Shanty-Chor, dem 15 Kameraden angehören, benötigt stimmliche Unterstützung. Doch für die Gruppe ist es nicht leicht, neue Mitstreiter zu finden. Dabei ist eine Zugehörigkeit zur Marine absolut irrelevant, denn auch wenn der Name Marinekameradschaft nach Militär klingt, vereinigt sie doch eine viel größere Gruppe an Menschen. Sie ist ein Heimathafen für jeden, der sich mit der See und der Schifffahrt verbunden fühlt, dem das Maritime etwas bedeutet: Angehörige der Marine und der Handels- oder Freizeitschifffahrt gehören ebenso dazu wie jene, die sich einfach für die Meere interessieren oder gern Shantys singen.

Das war nicht immer so, doch der Zusammenschluss veränderte sich im Laufe der Jahre nach der Gründung am 1. Januar 1958. Zu Beginn gehörten sieben Mitglieder zur Kameradschaft, nach und nach folgten weitere Mitstreiter. Doch erst als rund zehn Jahre später der Shanty-Chor aus der Taufe gehoben wurde, kam der Mitgliederzuwachs richtig ins Rollen. „Das war der Sympathieträger“, stellt Klaus Horst rückblickend fest. Darüber habe die Kameradschaft 35 bis 40 neue Mitstreiter gefunden. In den 1980er Jahren zählte die Gruppe etwa 70 Zugehörige. Bälle, Ausflüge, Reisen und zahlreiche Auftritte des Chors – der Terminkalender war gut gefüllt.

Proben laufen alle 14 Tage

Doch auch heute ist die Kameradschaft gern aktiv – und der Chor steht regelmäßig auf der Bühne. 30 Konzerte standen 2017 auf dem Programm, so auf der Rhodo, aber auch in Seniorenheimen. Alle 14 Tage wird geprobt. Die Kameradschaft an sich trifft sich zudem jeden ersten Freitag im Monat zum Klönen. Und dann sind da noch die Feste, die gefeiert werden, wie sie fallen – so auch das 60-jährige Bestehen. Es gilt, die Gemeinschaft zu zelebrieren, die gemeinsame Liebe zu Schifffahrt und See, zum Maritimen. Darauf stoßen die Mitglieder am Samstag, 24. Februar, in der Krömerei beim Sektempfang an – miteinander, mit Ehrengästen und selbstverständlich mit ihren Damen, die fest zur Kameradschaft-Crew gehören.