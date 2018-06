Westerstede Erst im April wurde der erste Spatenstich für den Bau der Neuapostolischen Kirche an der Kuhlenstraße vorgenommen, keine acht Wochen später steht das Gebäude in Holzrahmenkonstruktion bereits. Am Freitag wurde im Kreise zahlreicher Gemeindemitglieder die Grundsteinlegung im Inneren des Gotteshauses vorgenommen – genau an der Stelle, an der später einmal der Altar stehen wird.

Dass ein Kirchenbau in der heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich ist, betonte Bischof Thorsten Beutz in seiner Ansprache. Die Zeit sei geprägt von einem Rückgang des Christentums, eine Zeit, in der Kirchen geschlossen werden müssten. Umso schöner sei es, wenn ein Kirchengebäude errichtet werden könnte.

Das neue Gebäude umfasst ein Kirchenschiff als Herzstück und die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums, das auf die Bedürfnisse aller Generationen ausgerichtet ist. Der Neubau war notwendig geworden, weil das aktuelle Gotteshaus förmlich aus allen Nähten platzte. Finanziert wird das Vorhaben über Spenden von Kirchenmitgliedern aus Norddeutschland und darüber hinaus.

Insgesamt zählt die Gemeinde 162 Mitglieder, von dene das jüngste gerade mal ein Jahr, das älteste 88 Jahre alt ist. „Die Gemeinde lebt nach wie vor durch das hohe Engagement der Gemeindemitglieder in Chor, Musik, Kinderbetreuung, Blumen, Reinigung, Garten und vielem mehr. Die seelsorgerische Arbeit leisten zehn ehrenamtlich tätige Amtsträger, davon sechs Diakone“, führte Gemeindevorsteher Jan Fitzner aus.