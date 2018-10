Westerstede Der Festumzug beim Westersteder Herbstmarkt (2. bis 5. November) wird bunt. Dafür sorgt das diesjährige Motto „Helden der Kindheit“.

„Je nach Alter der Teilnehmer können diese Helden ja ganz unterschiedlich sein, vom Musiker bis zur Märchenfigur ist alles möglich“, sagt Marion Wegner von der Stadtverwaltung. Fast 40 Anmeldungen seien zwischenzeitlich eingetrudelt. Die Bandbreite sei groß und reiche von Pippi Langstrumpf über Aladin, Figuren aus der Muppet-Show oder der Disney-Welt bis hin zum Trabi und der Flower-Power-Zeit. „Das wird bestimmt eine tolle, bunte Mischung“, davon ist Wegner überzeugt. Auch wenn die Resonanz auf den Aufruf zur Teilnahme schon jetzt recht groß sei, nehme die Stadt noch kurzfristige Anmeldungen entgegen. Näheres unter Telefon 0 44 88/55 109.

Der Festumzug setzt sich am Samstag, 3. November, um 14.30 Uhr in Bewegung und endet mit einer Party. Als zusätzlichen Anreiz für fantasievolle Beiträge haben die Organisatoren eine Prämie für den schönsten Beitrag ausgesetzt.

Neben dem Umzug lockt der Herbstmarkt mit vielen weiteren Programmpunkten. So sind rasante Fahrten im Musikexpress, im Break Dancer und im Free-Style möglich. Auto-Scooter und Kinderkarussells stehen ebenfalls zum Einsteigen bereit.

Eröffnet wird der Herbstmarkt bereits am Freitag, 2. November. Abends können sich die Besucher im Festzelt schon einmal zu Musik vom Plattenteller warmtanzen, bevor die Live-Band „Heart of Gold“ ab 21 Uhr dem Publikum einheizt.

Auch der Veranstaltungssonntag verspricht einiges. So darf ab 10 Uhr bei der großen Flohmarktmeile gefeilscht werden. Ein Auftritt der Van-Veen-Band ist für 11 Uhr vorgesehen. Zum Kaffee singt ab 15.30 Uhr der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Westerstede. Zum verkaufsoffenen Nachmittag laden die Einzelhändler in der Innenstadt ein. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch am Montag, 5. November, gibt es noch Programm. Beim Familientag werden Ermäßigungen in den Fahrgeschäften gewährt. Im Zelt spielt die Gießelhorster Dörpskapell. Zum Abschluss zeigen die Sunshine Liners Line Dance, und wer will, kann die ersten Schritte ebenfalls wagen.