Westerstede Turbulent wird es an diesem Wochenende in Westerstede gleich mehrfach, denn der Herbstmarkt steht vor der Tür. Mitreißende Fahrgeschäfte, offene Geschäfte am Sonntag und ein vielfältiges kulinarisches Angebot rund um das Rathaus in der Innenstadt sind dabei nur einige Programmpunkte der Veranstaltung des Ortsbürgervereins Westerstede.

Hier gehts um Geschwindigkeit

Ab 15 Uhr am Freitagnachmittag können Besucher bereits die verschiedenen Karusselle besuchen, deren Namen erahnen lassen, dass die Geschwindigkeit im Vordergrund steht. Im „Musikexpress“ sitzen die Passagiere in kreisförmig angeordneten Wagen, die schnell im Kreis fahren. Wer es waghalsiger mag, besucht das „Freestyle“. Hierbei handelt es sich um ein überdimensionales Pendel, das beim Schwingen auch noch um seine eigene Achse dreht. Im „Breakdance“ sitzen die Fahrgäste in Gondeln, die sich kreisförmig fortbewegen und sich dabei ebenfalls um sich selbst drehen. Für alle Besucher, die es eher langsam mögen, gibt es dagegen das klassische „Pferdekarussell“.

„Neben dem Markttrubel gibt es aber auch ein buntes Rahmenprogramm“, berichtet die Westersteder Marktmeisterin Yvonne Landmann. So sei am Freitagabend eine Party im Festzelt auf dem Albert-Post-Platz geplant. „Vorher gibt es aber noch eine offizielle Eröffnung des Marktes mit Fassanstich durch den Bürgermeister Klaus Groß“, ergänzt Landmann.

Bunt und nostalgisch wird es am Samstag. Beim großen Festumzug, zu dem sich bereits 40 Gruppen angemeldet haben. Dabei dreht sich alles rund um das Thema „Helden der Kindheit“. Anmeldungen zur Teilnahme sind noch möglich unter Telefon 0 44 88/ 55 10 9.

Am ganzen Sonntag Shopping

Der Sonntag steht dann ganz unter dem Thema „Shopping“. Morgens läuft der Flohmarkt im Innenstadtbereich. „Anmeldungen sind nicht nötig“, sagt Yvonne Landmann. „Auch eine Standvergabe gibt es nicht, es gilt das Windhundprinzip.“ Verkäufer müssten lediglich zehn Euro für einen drei Meter langen Stand zahlen. Im Anschluss öffnen ab 13 Uhr die Geschäfte zum Verkaufsoffenen Sonntag.

Ganz im Sinne der Familien klingt der Herbstmarkt schließlich mit vergünstigten Preisen am Montag aus.