Westerstede /Ihausen 135 Weihnachtskarten – die Zahl klingt rekordverdächtig. Und die Adressenliste dazu samt Terminplan liegt neben Hannelore Jackson: Fein säuberlich hat die ehemalige Schulleiterin sämtliche Adressen notiert, wem sie schon eine Karte geschickt hat und wer als nächstes dran ist: „Organisation ist alles“, sagt sie und lacht. Abend für Abend zieht sie sich momentan in ihr Arbeitszimmer zurück und bastelt vier bis sechs Karten. „Ich höre Weihnachtsmusik, bastele die Karten und denke an die Menschen, die sie erhalten werden.“

Und die wohnen rund um den Globus: In Brasilien, Mosambik, Neuseeland, Australien, Frankreich Norwegen, Wales und auf den Philippinen – und natürlich im Ammerland und in der Region.

Seit 1996 bastelt sie Jahr für Jahr ein Weihnachtskartenmotiv: Von Engeln über Kerzen bis hin zum Weihnachtsmann – Hannelore Jackson übertrifft sich in Sachen Kreativität. Aber das Krippenmotiv verbindet alle ihre Karten: „Häufig finden sich auf den käuflichen Weihnachtskarten Winterszenen oder Weihnachtsmänner, Rentiere. Mir ist es wichtig, den Sinn des Weihnachtsfestes auf der Karte abzubilden“, erklärt sie. Dass sie ihre Weihnachtsgrüße gleich dreisprachig auf deutsch, englisch und walisisch übermittelt, hat familiäre Gründe: Ihr Mann war Waliser. „Wir haben in Wales viele Freunde und es ist dort Brauch, möglichst viele Weihnachtskarten um den Kamin zu stellen oder aufzuhängen“, sagt sie. Aber auch im Ammerland haben ihre Karten schon „Sammlerwert“ erreicht: Kürzlich erst erzählte ihr ein Bekannter, dass er die Weihnachtskarte aus dem vergangenen Jahr wieder aufgestellt hat.

Karten versus Whatsapp

Ähnlich ergeht es Renate Nee: „Es gibt Menschen, die haben jede Weihnachtskarte von mir gesammelt.“ Sie schreibt seit über 30 Jahren Weihnachtskarten – da ist einiges zusammengekommen. Von der ganz einfachen Postkarte bis zur kreativen selbstgebastelten Karte reiche die Spanne. Vor gut drei Jahrzehnten habe sie ihr Hobby für sich entdeckt. „In meiner Freizeit habe ich mich mit Bastelarbeiten und Karten gestalten beschäftigt.“

Jedes Jahr hat die 64-Jährige ein neues, besonderes Motiv für die Gestaltung einer Weihnachtskarte entworfen. „Von diesem Motiv habe ich Karten in größerer Stückzahl gefertigt, so dass ich davon auch 30 bis 35 Exemplare verschicken konnte und zum Verkaufen noch genügend Karten übrig blieben.

Freude über Post

Zum Schreiben nimmt Renate Nee einen schönen Stift zur Hand. Der Weihnachtsgruß an die über 35 Adressaten ist stets individuell: „Vereinzelte Karten gehen mit einem kurzen Gruß auf die Reise, andere Karten mit etwas mehr Text und manche auch mit sehr persönlichen Worten – je nachdem wie die Verbindung zum Adressaten ist“, beschreibt die Westerstederin.

Die Adressenliste habe sich im Laufe von gut drei Jahrzehnten verändert – einige Namen sind seit der ersten Serie auf der Liste, andere Adressen sind weggefallen und neue hinzukommen. Konstant geblieben sei über all die Jahre die Anzahl der Weihnachtskarten mit 30 bis 35 Stück. „Es ist mir ein Anliegen, Karten zu schreiben – auch, wenn die Zeit manchmal knapp ist. Ich freue mich selber auch über Weihnachtspost“, erzählt die Hobbykünstlerin, die in diesem Jahr aus Zeitmangel gekaufte Weihnachtskarten verschickt. Zurückkommen würde rund die Hälfte an Post – die andere Hälfte würde Wünsche über Whatsapp schicken.