Westerstede Am Wochenende erstrahlt wieder der Rhododendronpark der Familie Hobbie in Westerstede, Zum Hullen 3, in neuem Licht. Der urige, teilweise mehrere hundert Jahre alte Baum- und Pflanzenbestand wird am 14. und 15. Februar mit Hunderten von Lichtern, Nebeln und Lasern eindrucksvoll in Szene gesetzt. Los geht es jeweils um 17 Uhr, das Ende ist für etwa 21 Uhr vorgesehen.

Auf dem gesamten Gelände werden zudem Indianerdörfer, Lavaströme, Wasserfälle und vieles mehr im Dickicht versteckt sein. Der Eintritt kostet acht Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.