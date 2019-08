Westerstede Sommer, Sonne, gute Laune – da fehlt nur noch die passende Musik, und die gibt es an diesem Wochenende ebenfalls. Zwei Konzerte sind geplant. Die Band „Dánacht“ spielt Irish Folk am Freitag, 23. August, im Bachmanns Pub an der Meinardusstraße. Ein „Simon & Garfunkel“-Revival folgt am Sonntag, 25. August, im Rhodopark Hobbie in Petersfeld.

„Dánacht“ werden die Zuhörer mit ausgefeilten Arrangements und Eigenkompositionen begeistern, versprechen die Organisatoren aus den Reihen der Vortragsvereinigung. Dabei werden die Musiker sowohl schwungvoll-rhythmische als auch zarte und gefühlvolle Melodien präsentieren. In Westerstede stellen sie auch Titel aus dem neuen Album vor. Der Auftritt der Oldenburger Band beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten für elf Euro gibt es am Freitagvormittag noch im Vorverkauf in der Buchhandlung „Lesezeichen“ sowie bei der Touristik Westerstede, Am Markt. An der Abendkasse sind Tickets für 14 Euro zu haben.

Bekannte Hits der großen Vorbilder Simon & Garfunkel präsentiert die Revival-Band am Sonntag, 25. August, im Rhododendronpark Hobbie in Petersfeld. Zu hören gibt es Evergreens wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“, „The Sound of Silence“ und „Cecilia“. Das Sommer-Open-Air-Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Programm mit dem Titel „Feelin’ Groovy“ spricht für sich. Die Veranstalter versprechen eine authentische Show, bei der die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmt.

Karten gibt es noch im Vorverkauf bei der Touristik in Westerstede, Am Markt, für 29 Euro. Dabei handelt es sich um Stehplätze. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 32 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Wer ein Grillbuffet reserviert hat, wird bereits um 17.30 Uhr eingelassen.