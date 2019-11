Jägermesse am Hubertustag

Westerstede Bereits seit dem Mittelalter gibt es den Brauch, am Tag des Heiligen Hubertus’ eine besondere Messe zu feiern. Auch in Westerstede wird diese Tradition in ökumenischer Verbundenheit aufrecht erhalten. Und so laden die evangelisch-lutherische und die katholische Kirchengemeinde am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr in die St. Petri Kirche zur Hubertusmesse ein.

In der Kirche werden die Parforcehornbläser der Ammerländer Reiter und die Ammerländer Jagdhornbläser den Gottesdienst mitgestalten. Thematisch geht es um die Achtung vor dem Geschöpf.