Westerstede Ein Gottesdienst unter freiem Himmel wird an diesem Sonntag, 30. Juni, auf dem Alten Markt in Westerstede gefeiert. Dazu wird die Freilichtbühne vor der St.-Petri-Kirche genutzt. Als zusätzliche Überraschung wird ein dreistimmiges Geläut ertönen. Seit Kurzem hängt eine dritte Glocke im Glockenturm und wird an diesem Sonntag zum ersten Mal gemeinsam mit den beiden anderen Glocken geläutet.

Die Neuerwerbung kommt aus Hilden bei Düsseldorf, wo sie zuletzt in der St.-Johannes-Kirche eingesetzt war. Gegossen wurde sie 1966 bei der Firma Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher. Sie ist auf den Ton A gestimmt und wird gemeinsam mit den vorhandenen Glocken in den Tönen A, H und D erklingen. Sie ist eine Betglocke und wird künftig mittags um 12 Uhr das Läuten alleine übernehmen.