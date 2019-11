Klönen und Schlemmen am Baum

Westerstede Der „Glühweintreff am Baum“ wird auch in dieser Adventszeit an drei Donnerstagen im Dezember (5., 12. und 19.) zwischen 17 und 20 Uhr am Weihnachtsbaum auf dem Alten Markt ausgerichtet. Aufgrund der großen Resonanz wird die Aktion um den 20. und 21. Dezember verlängert. Kernstück bleibt die „Fensterkultur“ mit stimmungsvollen Darbietungen aus dem Fenster des Rathaussitzungssaals. Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und einigen anderen Leckereien werden für die Besucher bereitgehalten.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgerverein, dem Wirtschaftsforum und verschiedenen Vereinen. Informationen sind in Kürze online zu finden