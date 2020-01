Westerstede Nach dem Vorbild der großen Musiknacht in Bad Zwischenahn soll es jetzt auch in Westerstede ein Kneipenfestival geben. Neun Bands werden am Samstag, 22. Februar, live in neun Lokalen auftreten.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Gastro Event GmbH, unterstützt von der Stadt Westerstede. Die Bandbreite der Musikstile ist groß und reicht von der Band „Fireside“ aus dem Ruhrgebiet, die Musik mit afro-karibischem Flair im Eiscafé Blumenberg präsentiert, bis hin zum Duo „Dave Goodman & Groove Minister“, das Musik mit Gitarre und Cajon in der Wunderbar spielt. „Wir freuen uns, dass hier ein neues Veranstaltungskonzept ausprobiert wird. Ganz verschiedene Gastronomiebetriebe beteiligen sich. Auf jeden wurde die passende Musik zugeschneidert. Das individuelle Konzept hat uns überzeugt“, erklärte Sandra Wiedau-Neumann vom Stadtmarketing.

Buntes Musikprogramm

Westerstede live am 22. Februar Altes Stadthaus: ab 19.30 Uhr Best of Pop Music, Albert-Post-Platz 21 Bachmanns Pub: ab 19 Uhr Party Rock, Meinardusstr. 4 Cappucino: ab 21.30 Uhr Blues & Soul, Kirchenstraße 3 Eis Café Bistro Blumenberg: 19.30 Uhr, Reggae & Welthits, Am Markt 6 Havanna Lounge: 19.30 Uhr Latin & Salsa, Lange Str. 24 Vossini: 19 Uhr Rock’n’Roll & Rockabilly, Am Markt 4 Waldhotel: 21.30 Uhr Best Party Mix, Burgstraße 15 Wunderbar: 20.30 Uhr Blues & more, Poststraße 28 Wunderbärchen: 20 Uhr Alles total analog vercovert, Poststraße 28

„Wir haben auf ein vielfältiges und buntes Musikangebot geachtet. Die Bands spielen jeweils viermal 40 Minuten und weil darüber hinaus zeitlich versetzt begonnen wird, können die Leute alles mitbekommen“, erklärt Adam Ruta von der Gastro Event GmbH das Konzept.

Innerhalb des Stadtkerns könne man gut ein Lokal nach dem nächsten ablaufen. Zusätzlich soll ein Shuttlebus eingerichtet werden, der zwischen zwei Haltestellen im Ort sowie dem Waldhotel in Burgforde pendeln soll.

Neun Konzerte, ein Ticket

Alle neun Live-Konzerte sind im Ticketpreis enthalten, ebenso der Bus. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 14 Euro.

Karten gibt es bei der Tourist-Information im Rathaus sowie in den teilnehmenden Lokalen. Wer sich kurzfristig für „Westerstede live – die große Nacht der Bands“ entscheidet, kann die Abendkasse nutzen. Der Eintritt ist dann etwas höher und kostet 17 Euro.