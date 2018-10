Westerstede Da schunkelten Ben und Jonas auf der Bühne mit dem Duo RatzFatz, auch Tilda und Mayra hatten ihre Freude am rhythmischen Takt und erst recht die rund 40 Mädchen und Jungen der Singklassen der Grundschule Halsbek und der Kindertagesstätte Hollwege strahlten beim gemeinsamen Singen mit den Blindfischen und RatzFatz. Denn im Dannemann-Forum begeisterte am vergangenen Samstag das Konzert des Oldenburger Kindermusikfestivals on Tour das Publikum.

Rock, Rap und Klassik

Unter dem Motto „zart besaitet“ hatten die Blindfische, RatzFatz und die Harfenistin Maria Todtenhaupt moderne Kinderlieder mit Rap und Rock, kombiniert mit klassischer Musik auf der Harfe im Gepäck. Auch mit Gitarre, Balalaika und weiteren Saiteninstrumenten begeisterten die Musiker das Publikum.

Weitere „Stars“ auf der Bühne waren die Chöre der Grundschule Halsbek und des Kindergartens Hollwege, die unter der Leitung von Edith Cording von der Kreismusikschule Ammerland insgesamt drei Lieder einstudiert hatten. „Die Mädchen und Jungen waren mit großer Freude bei der Sache und fiebern jetzt ihrem Auftritt entgegen“, so die Musiklehrerin unmittelbar vor dem Auftritt.

Autogramme für die Fans

In der Pause waren die Profis dicht umlagert, als die Kinder Eintrittskarten oder CD-Hüllen für Autogramme hinhielten. Sogar auf T-Shirts ließen sich Mädchen und Jungen die Namenszüge signieren. Und gegen Ende des Konzertes, bei dem Spaß und Mitmachen bei spannenden musikalischen Geschichten und mitreißender Musik im Mittelpunkt standen, war nahezu der ganze Saal auf den Beinen, als die Blindfische mit fetziger Rockmusik für Kinder und lustigen Mitmachaktionen für ausgelassene Stimmung sorgten.