Westerstede Gänsehaut pur will die Cover-Band „Queen II“ mit ihrer „Magic-Tribute-Show“ bei den Zuhörern erzeugen, wenn sie dem Originalsound der bekannten Rockband nahe kommt. Erwartet werden die Musiker am Freitag, 13. April, ab 20 Uhr im Westersteder Dannemann-Forum. Gespielt werden große Hits wie „Under Pressure“, „Radio Ga Ga“ oder „We will rock you“.

Auf der Bühne steht Michael Antony Austin und will nach dem Vorbild der verstorbenen Rocklegende Freddie Mercury den Fans kräftig einheizen. Die fünf Bandmitglieder sind Queen-Fans der ersten Stunde, wie die Veranstalter betonen, und suchen gerne den Kontakt zum Publikum.

Ermöglicht hat das Konzert die Vortragsvereinigung. Schon frühere Tribute-Konzerte mit wechselnden Bands waren beim Publikum sehr gut angekommen. Auch diesmal hoffen die Organisatoren auf ein volles Haus.

Wer dabei sein will, sollte den Vorverkauf nutzen. Karten gibt es in der Buchhandlung „Lesezeichen“, bei der Touristik Westerstede oder im Internet. Tickets kosten 18 Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro. An der Abendkasse kosten sie drei Euro mehr.

Mehr Infos unter www.vortragsvereinigung.de