Westerstede Wie heißt es so schön in „Bindisi“, dem Trinklied aus Verdis „La Traviata“: „Ah! Godiamo! La tazza, la tazza e il cantico!“, „Lasst uns genießen! Das Trinken, das Trinken und den Gesang!“ Eleganter lässt sich der Nachmittag auf dem Westersteder Schneidershof, bei dem in der Scheune „Opern- und Operettenträume“ und vor der Scheune „kulinarische Genüsse“ geboten wurden, wohl kaum in einer Zugabe zusammenfassen. Und so führte die vollkehlige Darbietung durch alle fünf Sänger zum verdient frenetischen Schlussapplaus.

Ja, es war ein Freudenfest! Fast schon eines „alter Bekannter“, denn bereits zum zweiten Mal spielte das Oldenburgische Staatsorchester in der Scheune mit der ordentlichen Akustik auf. Generalintendant Christian Firmbach ließ es sich nicht nehmen, die Gäste im gut gefüllten Raum höchst selbst zu begrüßen und den leckeren Schneiderschen Kuchen zu loben. Angekündigt war ein „Galakonzert“ des Orchesters mit Solistinnen und Solisten des Opernensembles. Nun kann bei solchen Galas die Aneinanderreihung von immer glitzernden Perlen der Musikgeschichte den Wert der Opern, denen sie entnommen wurden, schon mal mindern. Auch kann sie leicht zu Übersättigung führen.

Arie und Ouvertüre

Wohl deshalb wies der Programmzettel unter Verzicht auf Besetzungsliste und Werkdaten die Aufführungsdauern aus: zwischen zweieinhalb und sechs Minuten pro Arie oder Ouvertüre, zusammen 30 Minuten Musik vor, 30 nach der Pause, verteilt auf Orchester, drei Sängerinnen und zwei Sänger. Das lässt sich noch gut hören. Dazu gab’s zwischen jeweils zwei Nummern Moderation, kundig, kurz und knackig durch Dramaturgin Christina Schmidl. Die Kurzweil war gesichert – sie und die Nachricht, dass die meisten Opern, aus denen die Einzelstücke stammten, in der neuen Spielzeit im Oldenburger Theater gegeben werden, komplett, versteht sich.

Der Reigen der Gala-Nummern setzte ein bei Händel („Serse“), streifte Mozart („La clemenza di Tito“ und „Die Zauberflöte“), wandte sich den Italienern zu (Bellini „La sonnambula“, Donizetti „Lucia di Lammermoor“, Verdi „Attila“ und „Un ballo in maschera“), nahm auch Dvorák mit („Rusalka“) und endete mit Léhar („Land des Lächelns“ und „Giuditta“). Vito Christofaro, der musikalische Leiter, setzte all dies mit gewohnt geschmeidigem Dirigat federleicht in Szene und schaffte es, die Konzentration der Musiker auf jedes einzelne Stück neu zu fokussieren.

Angenehme Wärme

Das Orchester agierte inspiriert, die Streicher klangen transparent, die Holzbläser erfüllt von angenehmer Wärme, das Blech ungemein farbenreich, auch wenn es bisweilen mit einem Quäntchen mehr Respekt vor den Gesangssolisten noch mehr Pluspunkte hätte sammeln können.

Als „vom Feinsten“ hatte Firmbach die fünf Solisten angekündigt, die sich den Galakuchen sängerisch teilten, darunter mit Nian Wang (Mezzo), Lada Kyssy (Sopran) und Jason Kim (Tenor) drei, die in der Saison 19/20 dem Ensemble erstmals fest angehören; bei Ill-Hoon Choung (Bass) und Elena Harsány ist das schon länger der Fall.

Kollektives Singen

Und in der Tat: Hat man in Westerstede jemals betörenderen, stilsichereren, feiner gefärbten Gesang vernommen? Klug steuerte die Programmregie auf die Höhepunkte hin: Erst das hinreißende Verdi-Duett „Oh, qua soave brivido“, in dem Lada Kyssy und Jason Kim brillierten, dann folgten die Lehár-Hits „Du bist mein ganzes Herz“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“, die Kim allein schmettern durfte, bevor in „Bindisi“ kollektives Singen angesagt war: „Ah! La tazza, la tazza e il cantico!“ Bravo!