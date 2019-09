Westerstede In seinem Heimatland Irland ist er ein Star, auch in anderen Regionen der Erde wird der Gitarrist gefeiert – und nun macht Maurice Dickson Halt in Westerstede.

Am Donnerstag, 26. September, gastiert er ab 20 Uhr in der Wunderbar Westerstede an der Poststraße.

Maurice Dickson gilt als einer der besten Gitarristen und Sänger Irlands. Auf Festivals zog er viele Zuschauer vor die Bühnen, und er gab Konzerte mit Piano-Legende Jools Holland (Moderator der TV-Sendung „Later with Jools Holland“), heißt es in der Konzertankündigung.

In der Zeitschrift „Irish World“ aus London wird in einem Artikel so von Dickson gesprochen: „Wenn Sie in diesem Jahr nur einen Singer-Songwriter für sich entdecken wollen – dann lassen Sie es Maurice Dickson sein. Sie werden es nicht bereuen.“

Dickson tourt bereits seit 1979 durch die ganze Welt und trat schon auf den wichtigsten Folk-Festivals Europas auf, so zum Beispiel unter anderem in Edinburgh, Shefffield und Belfast.

Zudem war er auf BBC und VH-1 zu sehen. Er tourte durch England, Schottland, Irland, Nordafrika, Spanien, Griechenland, USA, Holland und Ägypten. Und überall hinterließ er eine überwältigt-beeindruckte Hörerschaft, heißt es weiter. Er spielte umjubelte Auftritte in Hamburg zusammen mit der legendären Band Taste, der Band von Gitarrenlegende Rory Gallagher.

Wer auf wunderschöne Gitarrenklänge und traumhaften Gesang steht, und sich einen entspannten, verzaubernden Abend nicht entgehen lassen will, sollte sich diesen ganz besonderen musikalischen Geheimtipp zu Herzen nehmen, schreiben die Veranstalter der Wunderbar.

Maurice Dickson beherrsche den Picking-Folk & Blues wie kaum ein anderer, kombiniere ihn mit feinen-kraftvollen Texten und einer höchst gefühlvollen Stimme zwischen Traurigkeit, Hoffnung und Schönheit.

• Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Wunderbar an der Poststraße für zehn Euro. Wer sich spontan am Donnerstagabend noch entschließt, zum Konzert zu gehen, bekommt an der Abendkasse eine Eintrittskarte für 13 Euro.