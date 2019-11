Westerstede Am Buß- und Bettag, 20. November, um 20 Uhr steht in der Kapelle Felde bei Westerstede ein besonderes Konzertereignis bevor: Das „Duo Stoyanova“ aus Hannover wird neben Werken von Franz Liszt, M. Pujol und eigenen Bearbeitungen bulgarischer Volkstänze für zwei Konzertgitarren die Uraufführung der „Sternenhimmel-Suite“ des Oldenburger Gitarristen und Komponisten Erich A. Radke präsentieren. Das siebensätzige Werk ist inspiriert von Fotos des Hubble-Weltraumteleskops und Überlegungen des Astrophysikers Stephen Hawking.

Die Komposition trägt den Untertitel „Die drei Säulen der Schöpfung“ und wird in der zweiten Konzerthälfte, nach einer kurzen Einführung des Komponisten Radke erklingen.

In Keti und Boyana Stoyanova als einige Zwillinge fand der Komponist eine ideale Besetzung für sein Werk: Gemeinsame empfundene Impulse gelingen ihnen mit telepathischer Sicherheit. Die Schwestern stammen aus Plovdiv, Bulgarien, studierten an der Hochschule für Künste in Bremen, gewannen zahlreiche Wettbewerbe und leben und arbeiten in Hannover. Aufgrund des mit 150 Plätzen begrenzten Platzangebots in der Kapelle Felde empfiehlt sich eine baldige Reservierung bei den Veranstaltern Kati Bartholdy und Holger Harms-Bartholdy unter der Telefonnummer 04488/9382.