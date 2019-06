Konzert auf dem Marktplatz

Westerstede Lust auf ein Konzert unter freiem Himmel? Dann sollte der kommende Dienstag, 25. Juni, im Kalender rot markiert werden. An diesem Tag kommt nämlich das Polizeiorchester Niedersachsen in die Stadt Westerstede, um ab 19 Uhr auf der Open-Air-Bühne des Freilichttheaters mitten auf dem Marktplatz der Kreisstadt für den guten Zweck zu musizieren.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Veranstalter wie Musiker hoffen aber auf ein großes Publikum und damit viele Spenden. Diese gehen in diesem Jahr an den Verein „Kuki Gambia“. Eine Initiative, die von der Westerstederin Karin Klaproth ins Leben gerufen wurde. Derzeit ist „Kuki Gambia“ dabei, in der Stadt Kubuneh ein Ausbildungszentrum aufzubauen. Sollte die Witterung am Dienstag schlecht sein, wird das Konzert in die Kirche gleich neben dem Marktplatz verlegt.