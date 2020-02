Westerstede Ein Musikinstrument, Noten und ein Lehrer: So sieht der traditionelle Musikunterricht aus. Aber auch Computertechnik kommt immer mehr zum Einsatz. Auf Grund der steigenden Nachfrage hat die Kreismusikschule Ammerland jetzt als Ergänzung ihres Angebots ein transportables Tonstudio erworben, mit dem Aufnahmen und Übertragungen per Stream möglich sind. Verwirklicht werden konnte die Anschaffung mit Unterstützung der OLB-Stiftung und des Fördervereins.

Die Schüler haben jetzt die Möglichkeit, eigene Stücke im neu eingerichteten kleinen Tonstudio aufzunehmen. Theoretisch könnte sogar ein Schüler, der langfristig erkrankt ist, via Computer unterrichtet werden.

Schulleiter Martin Reinhold freut sich über die Anschaffung: „Musikentwicklung steht schon immer in engem Zusammenhang mit technischem Fortschritt – beispielsweise im Instrumentenbau, in der Notenschrift oder bei Tonträgern –, so dass Musikkultur heutzutage immer auch Medienkultur ist: Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Programmen und Geräten, leistungsfähige Sensoren sowie die vielseitige Programmierbarkeit digitaler Geräte ermöglichen musikalische Nutzungsweisen, die weit über technisches Werkzeug hinausreichen.“

Die Technik eröffnet den Kindern und Jugendlichen demnach neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten, soll aber, wie der Leiter der Kreismusikschule betonte, nur eine Ergänzung zum herkömmlichen Angebot sein.