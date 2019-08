Westerstede Für den Bahnhofsverein Westerstede und dessen Vorsitzenden Bodo von Rüschen war es am Sonntag die erste Vernissage des neuen Jahresprogramms: Die gebürtige Westerstederin Meike Becker-Khalfaoui hatte in den Güterschuppen geladen. „So nah... so fern... Zwischenwelten“ heißt die Ausstellung, zu deren Eröffnung am Vormittag rund 40 Besucher gekommen waren.

Peter Kamp aus Rastede, der das Wirken der Künstlerin schon lange begleitet, sagte in seiner Laudatio, dass Becker-Khalfaoui mit ihren Malereien erst dann zufrieden sei, wenn sie in ihnen etwas entdecke, das ihr selbst noch nicht bekannt gewesen sei. In ihren Bildern thematisiere sie Räume und Atmosphären des Menschen zwischen Himmel und Erde. Becker-Khalfaoui selbst sagt, dass sie ihren Bildern am liebsten gar keine Titel geben würde.