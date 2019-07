Westerstede Lust auf Romeo und Julia? Oder steht der Sinn eher nach dem Kleist-Klassiker „Der zerbrochene Krug“? Die Westerstederin Christa Legner bietet Interessierten gemeinsame Theater- und Opernbesuche an, die ganz bequem per Theaterbus angesteuert werden.

Ziel ist jedes Mal das Oldenburgische Staatstheater. Dort werden gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter ganz unterschiedliche Vorführungen erlebt. Insgesamt umfasst das Abonnement zehn Aufführungen. In der neuen Saison steht zu Beginn der Besuch von „The Rocky Horror Show“ auf dem Programm, und zwar am Samstag, 7. September. Am Samstag, 12. Oktober, folgt „Venus and Adonis/Dido and Aeneas“, während einen Monat drauf – Samstag, 23. November – „Quantum/Pierrot/Ufer“ geplant sind.

Mit dem Kleist-Klassiker „Der zerbrochene Krug“ geht es am Samstag, 28. Dezember, weiter, gefolgt von Shakespeares „Romeo und Julia“, das auf die Kultur-Liebhaber am Samstag, 18. Januar, wartet. Es folgen von Februar bis Juli „Das Haus auf Monkey Island“, „Freiraum!“, „Ruskalka“ sowie „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ und abschließend „Flight“.

Alle Termine stehen fest, ebenso sind die Plätze reserviert. Schon auf der Fahrt zur Aufführung gibt es für die Teilnehmer eine Kurzeinführung zur aktuellen Inszenierung, inklusive Audio-Vorführung. Und: Wer mal keine Zeit hat oder keine Lust auf das angebotene Stück, kann sein Abonnement für diesen Abend problemlos auf einen Bekannten übertragen.

Alle weiteren Informationen erhalten Interessierte bei Christa Legner. Sie ist unterTelefon 0 44 88/52 65 99 sowie per Mail an christa.l@ewetel.net erreichbar. Dort erfahren Interessierte auch mehr über die einzelnen Haltestellen, die auf dem Weg nach Oldenburg angefahren werden können.