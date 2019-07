Westerstede Ein Späßchen konnte sich Westerstedes Bürgermeister nicht verkneifen: „Neulich hatten wir hier die Braut von Fikensolt, nun haben wir die Braut von Jan Josef Liefers bei uns in Westerstede.“ Gemeint war Sängerin Anna Loos, die am Samstag, 7. September, ein Clubkonzert auf dem Schneidershof in Fikensolt geben wird. Sie gastiert dort um 20 Uhr mit ihrer Band und präsentiert ihr Album „Werkzeugkasten“. Loos und Liefers gelten als Traumpaar der deutschen Showbranche.

Anna Loos ins Ammerland zu holen, das war der Stiftung für Kunst und Kultur der Stadt Westerstede gelungen. „Wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben“, sagte Bruno Steinhoff vom Stiftungsvorstand. Die ebenfalls bekannte Schauspielerin sei eine vielseitige Künstlerin, „auch schon zu DDR-Zeiten“, schwärmte Klaus Groß von der in Brandenburg geborenen Loos: „Das ist zugleich Werbung für unsere Stadt.“

Erstes Soloalbum „Werkzeugkasten“

„Werkzeugkasten“ ist Anna Loos’ erstes Soloalbum und im März erschienen. Die Single „Startschuss“ wird dann nicht fehlen. Textlich widmet sich Loos vorwiegend der Beziehungspflege. Es geht darum, dem Alltag für wenige Augenblicke zu entfliehen, füreinander da zu sein und sich zu vergegenwärtigen, was man aneinander hat.

Aber auch Freunde der klassischen Musik kommen im Schneiderhof auf ihre Kosten. Am Sonntag, 8. September, wird es ein Galakonzert des Oldenburgischen Staatsorchesters mit Solistinnen und Solisten des Opernensembles geben. Bereits ab 14 Uhr erfolgt der Einlass. Dort kann im Garten des Schneiderhofs das kulinarische Angebot probiert werden. Konzertbeginn ist um 16 Uhr.

Karten bei der Touristik Westerstede

Mitorganisator Helmut Ahrens lobte dafür die Familie Schneider, die nicht nur ihren Hof zur Verfügung stellt, sondern 70 Musiker beherbergt, die sich in ihrem Haus auf den Auftritt vorbereiten. Für das Loos-Konzert stehen 600 Karten zur Verfügung. Karten ab 25 Euro – auch für das Klassikkonzert – werden u.a. bei der Touristik Westerstede (Rathaus) verkauft.