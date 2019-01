Westerstede Konzert, Reisedokumentation, Krimi-Lesung: Abwechslungsreich kommt das neue Kulturgenuss-Programm der Westersteder Vortragsvereinigung daher. Und auch diesmal ist es den Veranstaltern gelungen, namhafte Künstler zu gewinnen. So konnte der Verein den Weltreisenden Andreas Pröve, den Schauspieler René Schack, den Buchautor Klaus-Peter Wolf, den Komiker Herbert Knebel und die Band „Action b“ verpflichten.

Los geht es bereits am Dienstag, 15. Januar, 19.30 Uhr, mit einem Vortrag im Saal des Kreishauses an der Ammerlandallee. Andreas Pröve zeigt dort seine Live-Dokumentation „Myanmar – Burma, Zauber eines goldenen Landes“. Die Zuschauer lernen die vielen unterschiedlichen Kulturen, landschaftlichen Schönheiten und beeindruckenden Monumente kennen. Besonders intensive Einblicke ermöglichen die spektakulären Luftaufnahmen, die dem Weltenbummler bei seiner Fahrt durch das Land des Lächelns gelungen sind.

Schiller und Goethe mal ganz anders: Bekannte Balladen will der Schauspieler und Pantomime René Schack in seiner ihm eigenen Weise präsentieren. Die Besucher dürfen sich außerdem auf Gedichte von Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz freuen. „Unter dem Motto ’Unsere klassischen Literaten bei Rotwein und Braten’• bringt Schack die Werke in seiner unnachahmlichen Pantomime und clownesken Witz auf die Bühne“, heißt es in der Ankündigung. Der Künstler gastiert am Freitag, 22. Februar, 19.30 Uhr, im Güterschuppen. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit dem Bahnhofsverein.

Heiter geht es weiter am Mittwoch, 27. Februar, 20 Uhr, im Dannemann-Forum. Herbert Knebels Kabarett-Programm wirft ein ganz neues Licht auf das Älterwerden. Er zeigt, dass man viele Tätigkeiten wie Spülen, Abtrocknen, Fensterputzen und Saugen im Liegen viel besser erledigen kann. Musikalisch begleitet wird er von Ozzy Ostermann. Gastgeber sind die Vortragsvereinigung und die Stadt Westerstede.

Alte Bekannte kommen wieder nach Westerstede: „Action b“. Am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, will die zwölfköpfige Band den Besuchern im Jaspers-Hof kräftig einheizen und mit ihrem Rhythm ’n’ Blues für Tanzlaune sorgen.

Zum Abschluss des Halbjahresprogramms wird dann der Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf erwartet. Der Verfasser der bekannten Ostfriesen-Krimis liest am Freitag, 7. Juni, 19.30 Uhr, im Jaspers-Hof aus seinem neusten Band „Ostfriesennacht“. In diesem 13. Fall muss Kommissarin Ann Katrin Klaasen die Tötung von tätowierten Frauen lösen. Einige seiner Werke wurden auch schon verfilmt.