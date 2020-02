Lehrer der Musikschule treten auf

Westerstede Diesmal zeigen die Lehrer, was sie können: An diesem Samstag richtet die Kreismusikschule Ammerland in der Petri-Kirche in Westerstede ihr Lehrerkonzert aus – los geht es damit um 19.30 Uhr.

Auf dem Programm steht eine bunte musikalische Mischung: Von Werken von Johann Sebastian Bach über Stücke von Sting bis hin zu einem Lied von Tokio Hotel werden die 15 Musiker ihr Können unter Beweis stellen.

Das Konzert ist kostenlos, doch die Veranstalter würden sich über eine Spende am Ausgang zur Deckung der Unkosten freuen.