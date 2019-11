Westerstede Der frühere NDR-Moderator Ludger Abeln kommt nach Westerstede. An diesem Mittwoch, 20. November, liest er aus seinem Buch „Weihnachten im Watt“.

Ludger Abeln liebt es, sich zusammen mit seinem Publikum über große und kleine Weihnachtskatastrophen zu amüsieren. „Warum hat Rudolph das Rentier eine rote Nase?“ oder „Wie wurde aus dem Sänger Bata Ilic der Geistliche Pater Ilic?“

Profiteur ist das Ammerland-Hospiz. Denn Ludger Abeln verzichtet auf sein Honorar, das zusammen mit Spenden für Lebkuchen, Kekse, Kaffee und Wein vollständig ans Hospiz fließt. Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Jaspershof, Zum Stiftungspark 27. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei: Flauas in Bad Zwischenahn, Buchhandlung Haase in Edewecht, Buchhandlung Renken in Rastede und bei der Touristik Westerstede.