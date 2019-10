Westerstede Was tun, wenn der Feind in der Überzahl ist und noch dazu bis an die Zähne bewaffnet? In der Not hilft nur noch der Zaubertrank. Nicht nur Kinder kennen und lieben die Geschichten rund um den pfiffigen Asterix, den starken Obelix, den nervtötenden Troubadix und all die anderen Figuren aus der beliebten französischen Comic-Serie. Die Geschichte war 1959, also vor 60 Jahren, von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo entwickelt worden – mit Erfolg. Jede Neuerscheinung wird seither von der weltweiten Fangemeinde mit Spannung erwartet. Gerade auf den Markt gekommen ist der 38. Band „Die Tochter des Vercingetorix“.

Bücher und digitale Medien Die Stadtbücherei befindet sich an der Poststraße 7 in Westerstede. Geöffnet ist die Einrichtung montags von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. In den Sommerferien gelten andere Zeiten. Das Medienangebot ist groß. So werden in der Stadtbücherei rund 34 000 Medieneinheiten vorgehalten. Dazu zählen unter anderem Romane für Kinder und Erwachsene, Sachliteratur und Nachschlagewerke. Hinzu kommen Zeitschriften, Hörbücher, Spiele und DVDs. Auch Musik-CDs können ausgeliehen werden. Ausgeliehen werden nicht nur gedruckte Werke. Für registrierte Mitglieder gibt es auch die Möglichkeit, kostenlos digitale Medien per Download auszuleihen. Dazu hat sich die Einrichtung „NBib24“ angeschlossen, einem Verbund von niedersächsischen Bibliotheken. Eine Ausleihe ist rund um die Uhr und bequem von zu Hause aus möglich. Zur Verfügung stehen mehr als 62 000 elektronische Medien, darunter eBooks und eAudios zum Streamen. Die Auswahl umfasst z.B. Romane, Sachbücher, Ratgeber, Schülerarbeitshilfen, Kinder- und Jugendmedien sowie aktuelle Tageszeitungen und Magazine. Mehr Infos unter oder www.stadtbuecherei-westerstede. de oder www.bib24.de

Gibt es denn in Westerstede viele Kenner des kleinen gallischen Dorfs und seiner Bewohner? Offensichtlich schon, denn in der Westersteder Stadtbücherei liegen etliche Exemplare zum Ausleihen bereit. „Die Bände gehen sehr gut“, weiß Leiterin Elke Frank. Die ersten wurden bereits vor 30 Jahren angeschafft, als die Bücherei an der Poststraße 7 eröffnet wurde. Seither wird das Sortiment um alle neuen Bände ergänzt. Auch der aktuelle 38. Band wird zum Ausleihen bereitliegen. „Wir rechnen jeden Moment mit der Lieferung“, sagt Frank.

Die Fans halten dem gallischen Helden die Treue und wachsen nach. „Es sind vorwiegend Kinder ab etwa neun Jahren und Jugendliche, die Asterix ausleihen, aber es gibt auch Erwachsene, die ausgesprochene Fans sind“, erklärt die Leiterin. Ausgeliehen werden durchaus auch frühe Folgen. Zwischenzeitlich wurden sogar einige Bücher ausgemustert, weil sie zerlesen waren. „Wir versuchen immer, sie zu ersetzen, sofern sie lieferbar sind.“ Eine Besonderheit hat die Stadtbücherei ebenfalls zu bieten: Hier stehen sogar plattdeutsche Asterix-Bände im Regal.

Neben den Comics gehören die passenden DVDs und Hörbücher zum Sortiment. Doch mit 352 Ausleihen in diesem Jahr haben die gedruckten Exemplare die Nase vorn. Die Hörbücher kamen auf 105 Ausleihen, die DVDs auf 23.

Trotz des seit Jahren anhaltenden Erfolgs hat Asterix einen harten Konkurrenten: Lucky Luke. Der Comic kam in der Stadtbücherei auf 523 Entleihungen in diesem Jahr.