Mit dem Fahrrad unterwegs

Westerstede Der 22. Drahteseltag findet in diesem Jahr am Sonntag, 1. September, statt. Dazu laden die beiden Veranstalter, der Ortsbürgerverein und die Touristik Westerstede, ganz herzlich ein. Der Start ist für 9.30 Uhr auf dem Alten Markt vorgesehen; um 9.15 Uhr spätestens sollten die Teilnehmer kommen, um die organisatorischen Fragen noch zu klären. Um ca. 17 Uhr wird die Tour beendet sein. Auch in diesem Jahr wird nicht verraten, wohin es geht. Es soll eine Überraschung sein.

Der Teilnahmepreis in Höhe von 22 Euro ist „all inclusive“, mit Mittagessen und Kaffeetafel. Unterwegs ist für attraktive kleine Abwechslungen gesorgt, und ein Begleitfahrzeug hat für die kleinen Stopps zwischendurch ein paar Getränke dabei, so die Organisatoren.

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Touristik Westerstede unter Telefon Telefon 0 44 88/5 56 60 sowie per Mail an die Adresse: touristik@westerstede.de.