Musik in Westerstede: Festliche Klänge in der St.-Petri-Kirche

Westerstede Gleich zwei Gottesdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung stehen in der Westersteder St.-Petri-Kirche auf dem Programm. „Kantate“ heißt der kommende Sonntag im Kirchenjahr, auf Deutsch „singet“. Aktuell ist zurzeit wegen der Pandemie das gemeinsame Singen nicht möglich. Trotzdem wird in der St.-Petri-Kirche Westerstede eine besondere musikalische Gestaltung im Gottesdienst am 2. Mai, 10 Uhr, das Motto dieses Sonntags aufnehmen. Die Zuhörer müssen auf eine schöne Stimme aber trotzdem nicht verzichten: Begleitet von Kantorin Karin Gastell an der Orgel wird die Sopranistin Heidi Hoppe von der Empore singen. Zudem erklingt frühbarocke Musik für Zink, Violine, Gambe und Laute.

Ebenfalls am Sonntag gibt es in der St.-Petri-Kirche nachmittags eine weitere musikalische Veranstaltung. Um 17 Uhr beginnt eine Andacht, die mit festlicher Orgelmusik für Brautpaare gestaltet wird. Im Mittelpunkt stehen Hochzeitsmusiken, die von Organistin Karin Gastell auf der Ahrend & Brunzema-Orgel wiedergegeben werden. Durch die Andacht führt Dr. Christian Andrae. Der Eintritt ist frei.

