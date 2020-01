Westerstede „Man muss es als Chorleiterin schaffen, den Generationenwechsel im Chor hinzubekommen“: Kantorin Karin Gastell beschreibt das, „offene Geheimnis“, wie sie es nennt, wie sich eine musikalische Gruppe über Jahrzehnte am Leben halte. Den Westersteder Kirchenchor gibt es bereits seit 100 Jahren. Am dritten Advent wurde das besondere Jubiläum mit einem festlichen Adventskonzert in der Westersteder St.-Petri-Kirche gefeiert.

Gründung 1919

Ins Leben gerufen hat den Chor Rektor Meyer – er leitete die Sangesbrüder und -schwestern bis 1928. Ihm folgten zwei Rektoren, die den Chor über lange Jahre dirigierten und prägten: Rektor Eymers (1928 bis 1952) und Hanns Schildmann (1952 bis 1984). Mit Anke Bultmann übernahm die erste Frau die Leitung von 1986 bis 1989.

Karin Gastell, Leiterin der Kantorei und von „Laudate“, ist die zwölfte Chorleiterin in St.-Petri, seit April 2019 im Amt, und sagt: „Idealerweise besteht ein Chor aus einer Gruppe mit einem festen Kern, der sich untereinander über viele Jahre durch die Zeit trägt.“ Ihre Vorgängerin, Daniela Müller, habe es sehr geschickt angepackt. Sie habe die nächste Generation mitgenommen, als sie 2014 als Kantorin die Chorleitung übernommen habe. „Ein Chorleiterwechsel ist oftmals ein Grund für Veränderung – manche Mitglieder hören auf, auf der anderen Seite kommen aber neue Sänger dazu.“

Starker Zulauf

Bei Daniela Müller sei es ein starker Zulauf gewesen, sie habe zahlreiche neue Sangesbrüder und -schwestern für den Kirchen- und Projektchor gewinnen können. „Das ist sehr gut gelaufen“, betont Karin Gastell. Mehr noch: Durch die Gewinnung neuer Mitglieder habe Daniela Müller ein zweites Angebot aufmachen können und die Umbenennung des Kirchen- und Projektchores in „Kantorei St. Petri“ erzielt.

Nun gebe es den Chor „Laudate“ mit den etwa 20 Mitgliedern – „eine ganz tolle Einrichtung mit schönen Angeboten“, so Karin Gastell. Die langjährigen, meist älteren Mitglieder, seien zu einer festen Gemeinschaft gewachsen.

Leistungsfähiger Chor

Der Chor „Kantorei St. Petri“ sei mit rund 70 Sängerinnen und Sängern leistungsfähiger denn je und plane in 2020 neben einer Ausweitung des A-cappella-Repertoires die Aufführung einer Bachkantate zum Mitsingen nach einem Probenwochenende. Ein weiteres Extra-Angebot zum herkömmlichen klassischen Probenumfang sei im Sommer ein Gospelprojekt mit Workshop und Abschluss.

Mit Heidi Hoppe und Sarah Nagel habe Leiterin Gastell zwei Stimmbildnerinnen von herausragendem Level an ihrer Seite: „Die Beiden schulen in regelmäßigen Proben die Stimmen der Sänger der Kantorei, arbeiten in Kleingruppen und unterstützen und flankieren meine Arbeit“, schwärmt Karin Gastell.